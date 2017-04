Andrey Amador confirma su poderío en las contrarreloj

Fue sexto en última etapa de Romandía

Las pruebas contrarreloj individual parecen hechas para Andrey Amador, quien este domingo demostró, una vez más, su poderío al afrontarlas.

El tico de Movistar Team cerró en el sexto lugar de la última jornada del Tour de Romandía, en Suiza, que consistió en un trazado de 18,3 km.

Tan solo lo separaron 35 segundos del ganador, el esloveno Primoz Roglic, quien hizo 24 minutos con 58 segundos.

El 15 de mayo anterior, el capo del ciclismo tico puso a vibrar a sus seguidores en el Giro de Italia, en una contrarreloj individual de 40,5 km.

Ese día voló al punto de meterse en el tercer lugar de la clasificación general, actuación clave para que cinco días después se vistiera con la maglia rosa, con la que le dijo al mundo que era el mejor del Giro, hasta ese momento.

La potencia con que Amador corrió la última etapa de Romandía, le dio un empujón enorme en las posiciones finales. Empezó de 38, pero terminó de 17, a 1:54 del vencedor, el británico Richie Porte.

Amador demostró estar listo para disputar el Giro, que empieza este viernes.

“Es una de las carreras más bonitas del mundo y siempre es bonito volver a competir allí. Este año vamos a todas con Nairo Quintana para conseguir la general de un Giro tan especial como el del centenario.

”Estoy bien, me he preparado muy bien y en Romandía he ido de menos a más. Creo que salgo de aquí con el punto perfecto para poder dar mi mejor rendimiento en el Giro”, publicó Amador en su sitio web.

Resultados

Sexta etapa

1-Primoz Roglic 24:58

2-Richie Porte a 0:08

3-Tejay Van Garderen a 0:34

6-Andrey Amador a 0:35

General

1-Richie Porte 17:16:00

2-Simon Yates a 0:21

3-Primoz Roglic a 0:26

4-Fabio Felline a 0:51

17-Andrey Amador a 1:54