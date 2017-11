"Fue un partido bien jugado, con un ritmo bastante bueno. Mejor me quedo con el criterio suyo (del periodista) porque tal vez no le gustaría lo que yo quiero decir, quisiera decir algo, pero mejor no. ¿Podemos dejarlo así?", aseguró Tío Carlos cuando le preguntaron que si la tabla refleja la diferencia futbolística entre morados y rojamarillos.