Boxeo alejó a tres ticos de los problemas en el barrio, les dio trabajo y los tiene en el Mundial

Tuvieron Infancias difíciles en barrios conflictivos y carencias económicas, pero su forma de ser es indomable y tienen enormes deseos de superación para forjarse un mejor futuro.

Ese es el común denominador de los tres boxeadores que representarán a Costa Rica en el Mundial de Hamburgo, Alemania, que empieza este viernes.

Robinson Rodríguez y Antony Solano dejaron atrás el estereotipo de crecer en barrio peligroso. Criados en La Capri, en Desamparados, y Tirrases, Curridabat, respectivamente, salieron adelante mediante el boxeo y ahora asisten a su primer mundial.

Por su parte, David Medallita Jiménez, quien incluso laboró como panteonero en un cementerio, competirá por tercera ocasión en una cita mundialista, a base de mucha dedicación. En Azerbaiyán en 2013 fue tercero y quedó quinto en Catar 2015.

Los tres atletas, quienes se clasificaron en el Torneo Continental realizado en Honduras, en junio anterior, conocieron a sus oponentes en el sorteo oficial realizado este jueves.

Robinson (49 kilos) compite este viernes a las 11 a. m. hora tica contra Nazar Kurotchyn (Ucrania). Si gana, enfrentará a Hasanboy Dusmatov de Uzbekistán, quien fue campeón olímpico en Río 2016.

Mientras, a Antony (91 kg) le corresponde como rival Juan Goncalves (Brasil), también este viernes a las 11 a. m.

Por su parte, Medallita (52 kg) está sembrado, por lo que subirá al cuadrilátero el lunes a las 6 a. m., ante el ganador entre Barbados y Rusia, que luchan este domingo.

Los tres pugilistas viajaron a Hamburgo junto al entrenador cubano Ernesto Aroche. En las últimas horas han hecho prácticas para mantener la velocidad, el peso y definir los aspecto técnicos y tácticos acordes a los adversarios a enfrentar.

Inspiración de sus pupilos. Robinson Rodríguez es seleccionado nacional y uno de los entrenadores del equipo de boxeo de Juegos Nacionales de Desamparados. Incluso, varios de sus dirigidos integran la representación patria, lo que constituye uno de sus más grandes logros personales.

"El profesor Aroche nos ha transmitido mucha confianza y vamos bien preparados. Será mi primer mundial y me siento muy orgulloso. Provengo de San Miguel de Desamparados, de La Capri, un barrio que ha vivido una etapa muy dura por los crímenes y asaltos, pero que también tiene buenas personas, trabajadoras y que quieren salir adelante", dijo Rodríguez.

Agregó: "Valió la pena el sacrifico y el esfuerzo en los entrenamientos, pues logramos clasificar al Mundial. Ese conocimiento que he adquirido hasta ahora lo comparto con mis boxeadores de Desamparados. Ellos me han dicho que soy su inspiración, lo cual me hace sentir muy orgulloso, pero a la vez es una gran responsabilidad".

Perder peso y evitar los conflictos. Esas fueron las razones por las cuales Antony Solano decidió seguir los pasos de su hermano José y empezar a boxear.

A sus 26 años y con 1,85 metros de estatura, le tocará lidiar en el Mundial con los pesos pesados de Europa y Asia, algo que no le inquieta al técnico de mantenimiento de la piscina municipal de Curridabat.

"Para nadie es un secreto que Tirrases es un barrio conflictivo y debido a ello, algunos problemas familiares y el tener sobrepeso fue lo que me llevó a boxear, a seguir los pasos de mi hermano. La verdad a mí el boxeo me cambió la vida", expresó Solano.

El josefino indicó que es mediante este deporte que tiene su trabajo en la Municipalidad de Curridabat y la confianza del alcalde Édgar Mora Altamirano, quien le ha dado todas las facilidades para entrenar y competir por Costa Rica.

"Espero representar al país de la mejor manera. La intención es ir pelea a pelea y tratar de lograr el podio. A diferencia de Robinson y Medallita, mis combates no son tan intensos ni se lanzan muchos goles, por el contrario, uno debe mantener en alto la guardia y evitar los golpes porque son muy potentes y pueden causar daño, por lo que no podemos descuidarnos", advirtió Solano.

Experiencia y ambición. David Medallita Jiménez tiene como objetivo mejorar sus actuaciones de las dos ediciones anteriores del Mundial.

Con 25 años, una presea de bronce en su cuello y el pergamino de un quinto lugar bajo el brazo, pretende continuar escalando posiciones y alcanzar la gloria más alta.

"Mis expectativas son muy grandes. Nuestra preparación ha sido muy buena, siento que soy un boxeador más maduro y espero que esa experiencia se vea reflejada en mis resultados en este campeonato, porque mi deseo es superar la medalla de bronce del 2013", aseguró Jiménez.

Medallita también es el consejero de sus compañeros, por lo que generalmente les habla y motiva junto al entrenador Aroche y el presidente de la Asociación de Boxeo, Rafael Vega.

"Todos estamos en una muy buena forma deportiva, por lo que espero que mis compañeros puedan soltar los golpes con mucha seguridad y de la mejor manera. Ellos nunca han boxeado con rivales de Europa y Asia, por lo que hay una gran esperanza que puedan salir adelante. Los tres estamos muy optimistas y estoy seguro que vamos a dar lo mejor por el país", aseguró Jiménez.