Tico es uno de los 'sparring' de Floyd Mayweather para pelea ante Conor McGregor

La ambición de forjarse una carrera en el boxeo profesional le abrió al costarricense Arturo Izquierdo Acuña una oportunidad con la que nunca soñó toparse.

Hace dos meses Izquierdo se marchó a Las Vegas, Nevada, con el objetivo de probar suerte en el gimnasio Mayweather Boxing Club, propiedad del campeón mundial, el estadounidense Floyd Mayweather.

Lo que nunca se imaginó el tico es que se terminaría convirtiendo en uno de los sparring de Mayweather para el publicitado combate que sostendrá ante el campeón de la UFC, el irlandés Conor McGregor, el próximo 26 de agosto.

Izquierdo está trabajando con Mayweather para la que muchos aseguran es la pelea del año y una de las que más millones de dólares moverá en la historia.

Un giro del destino hizo que el tico de 22 años, de guardia zurda y que pesa 147 libras, se encontrara de casualidad con Mayweather cuando este se ofreció a ser el sparring de alguno de los campeones mundiales, según explicó la periodista Tatiana Soto, quien mantuvo una conversación con Izquierdo.

"Viajé a los Estados Unidos con la intención de que me firmaran en la promotora de Mayweather. Sin conocer a nadie llegué al gimnasio y me ofrecí a ser sparring allí. Una persona me contó que si quería quedarme tenía que hacer de sparring contra quien fuera delante de Floyd para que él juzgara las condiciones que uno tiene", explicó Izquierdo.

El día en que el pugilista de Curridabat se topó con Mayweather, no había contra quién pelear, pero un amigo le recomendó que buscara a un campeón mundial para guantear delante de The Money, como se le conoce al campeón mundial más mediático del momento.

"Allí estaba el campeón mundial Gervonta Davis (ostenta el título súper pluma de la Federación Internacional de boxeo y es uno de los protegidos de The Money) y le pedí que sí podía ser su sparring. Precisamente él estaba con Mayweather en el vestidor. Davis se le quedó viendo a Floyd, quien me preguntó mi edad, de dónde era y cuántas peleas tenía. Después de eso me dijo que me alistara. Pensé que iba a pelear contra Davis y cuando llegué vi que se había alistado Floyd y me dijo que le diera contra él. Llevaba semana y media de estar en ese gimnasio", recordó el boxeador tico.

El zurdo comenta que la experiencia ha sido única y que al principio se puso un poco nervioso porque Mayweather es uno de sus ídolos en el plano boxístico.

"Es una experiencia muy fuerte y cansada, pero he aprendido más que nunca. Estoy practicando con el mejor boxeador del mundo, estoy viviendo un sueño y eso es solo el principio. Floyd me trata muy bien, es educado. Por más que la gente le tenga fama de prepotente, él es humilde y si le pides ayuda te la da. Por lo menos puedo decir que es bueno conmigo", destacó Izquierdo.

Como boxeador aficionado Arturo Izquierdo Acuña participó en los Juegos Nacionales del 2010, obtuvo una presea de bronce en 2011 y alcanzó la medalla de oro en 2012 y 2013.

A los 17 años llegó a ser campeón nacional. Fue parte de la Selección de boxeo, con la que peleó en Brasil, Venezuela y República Dominicana y en 2013 participó en los Juegos Centroamericanos en San José.

Cómo profesional empezó a los 19 años y hasta el momento cuenta con cuatro peleas, todas en Costa Rica, con igual número de victorias.

Ahora el tico es uno de los dos boxeadores con que Mayweather entrena durante la semana e incluso en una entrevista con la cadena ESPN, el estadounidense mencionó que sube al cuadrilátero con un boxeador zurdo de Costa Rica, el cual tiene un estilo muy particular y que le puede ayudar en su enfrentamiento ante el irlandés McGregor.