Hanna Gabriel debe cuidar rapidez y movilidad de rival canadiense

Una boxeadora fuerte, rápida, que se mueve bastante y explota los laterales.

Así es la canadiense Natasha Spence, quien es la próxima rival de la costarricense Hanna Gabriel, en pelea pactada para el próximo 27 de mayo en el gimnasio BN Arena de Hatillo.

Gabriel estará exponiendo sus título de las 154 libras de la Organización y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB y OMB), en una reyerta pactada a 10 asaltos.

La pugilista nacional, quien se entrenó el año anterior en los Estados Unidos, tiene tres meses de estar preparando el combate ante la canadiense de 31 años y espera ser la más fuerte para mantener sus cinturones acá en nuestro país.

Por su parte, Spence es originaria de Mississauga, Ontario (Canadá), tiene ocho combates ganados, dos derrotas y un empate desde su debut en el 2010. La norteamericana peleó por última vez el pasado 7 de mayo del 2016, cuando se midió a la estadounidense Jasmine Clarkson, a la cual venció por decisión unánime.

"Soy la primera mujer costarricense que unifiqué los dos títulos de las 154 libras. Si gano se quedan en casa y si pierdo se los lleva. Ella es una boxeadora rápida, que trabaja muy bien los costados y es fuerte. No será fácil, pero esperamos todo el apoyo del público para lograr nuestra meta y ganar el combate", aseguró Gabriel.

Una de las motivaciones de Hanna, que tiene un récord de 16 peleas ganadas, una perdida y una empatada, es que ha estado trabajando para el combate con su esposo Bryan Tiquito Vásquez, sobre todo lo que es los laterales, o pasos al costado, tratando de contrarrestar la velocidad de su rival.

"He tenido al mejor experto en pasos laterales. Trabajamos muy fuerte los últimos tres meses en el gimnasio Fight Club Fitness, en Escazú. No ha sido fácil porque es muy exigente, pero valió la pena porque la preparación ha sido muy buena, me siento bastante cómoda y estamos seguros de que vamos a poder defender nuestros cinturones", expresó la boxeadora nacional.

Hanna aseguró que en estos meses mejoró la técnica y esta muy fuerte, pero además deseosa de volver a pelear en nuestro país, pues su último combate en suelo tico fue el 17 de octubre del 2015, cuando se enfrentó a la estadounidense Keli Reis en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Sin embargo, la última vez que subió al ring fue el pasado 18 de junio del 2016, cuando en Venezuela derrotó a la uruguaya Katia Alvariño para unificar los cetros de la AMB y la OMB de las 154 libras.

"Es cierto que mi último combate fue en Venezuela, es un lugar maravilloso, con gente muy especial, pero que lamentablemente está pasando por una situación social muy difícil. Ahora volvemos a pelear en Costa Rica, con mi gente, donde sé que me apoyan y espero dar lo mejor y lograr una nueva victoria para Costa Rica", aseguró Gabriel.

Ernesto Sandoval, manager de la pugilista tica y dirrector de Unanimous Productions, indicó que los boletos para la pelea tienen un costo que va desde los ¢7.000 hasta los ¢15.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma www.publitickets.com.











