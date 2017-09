Hanna Gabriel palpita su revancha ante la dominicana Oxandia Castillo

"¡Me la voy a sonar! Perdón, se me salió (entre risas)". Así de efusiva se encuentra la boxeadora costarricense Hanna Gabriel, quien está ansiosa por subir al cuadrilátero para enfrentar, por segunda vez, a la dominicana Oxandia Castillo.

Castillo hizo que Gabriel probara la desazón que provoca caer en lona sin posibilidad de levantarse y ver al réferi levantando el brazo de la oponente.

Estas dos pugilistas se vieron las caras el 1°. de marzo de 2013, en una velada boxística que se llevó a cabo en el Estadio Ricardo Saprissa.

Gabriel tiene ese día muy marcado en la retina, pues perdió el título superwelter de la Organización de Boxeo (OMB), cuando faltaba un minuto y 50 segundos del segundo round.

"Esta pelea es muy importante para mí, hace cuatro años, cuando sufrí ese nocaut, que no me lo esperaba, aprendí muchísimas cosas y estos cuatro años han sido duros en muchos sentidos. Esta pelea la he deseado por muchísimo tiempo. He trabajado muy duro y sigo trabajando durísimo", explicó Gabriel.

Durante toda su carrera como boxeadora, Gabriel ha tenido muy buenos momentos, pero por sus palabras, una victoria ante la dominicana tendría un valor diferente.

"De las preparaciones que he tenido, esta ha sido la más tediosa, la más difícil. Me estoy obligando a hacer cosas que nunca he hecho. Sé que lo vamos a lograr, mi equipo está completamente comprometido. Me siento muy agradecida porque había cosas que no podía hacer hace un mes", detalló Gabriel.

Para el combate ante Oxandia Castillo, Hanna se prepara en el gimnasio Elextro-Body Center, en Heredia, junto al doctor Dónald Vega, con quien espera llegar en el mejor nivel ante la dominicana, pues conoce sus capacidades, virtudes y también sus debilidades.

"Ha pasado un mes y bajé siete u ocho kilos, ya estamos a nada del peso. Es la primera vez que estoy tan cerca del peso a falta de un mes para la pelea. Me siento fuerte. Hasta yo me voy a sorprender de cómo se va a ver mi cuerpo", analizó Gabriel.

La ansiada revancha se efectuará este viernes 13 de octubre en el Gimnasio Nacional. Las entradas cuestan ¢6.000 en general, ¢12.000 en VIP y ¢15.000 en ringside.

"Sepan que yo voy por la victoria, voy para adelante pensando en vencer a Oxandia, en hacer lo que hace cuatro años no pude hacer, sin poner muchas justificaciones, pero ese día no estaba preparada para pelear y hoy lo estoy. Ahora solo queda devolverle el favor a Oxandia", finalizó la tica.

Hanna tiene el doble de títulos en juego que hace cuatro años, pues expondrá sus cetros mundiales de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Sin embargo, ningún cetro le llenará tanto como el dulce sabor de la revancha.

La exponente nacional ostenta un récord de 17 triunfos, una derrota y un empate, mientras Castillo llegará con un palmarés de 16 victorias, dos pérdidas y dos empates.

Colaboró: Juan Diego Villarreal.