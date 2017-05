Hanna Gabriel compartió con la gente antes de defender sus títulos mundiales

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Asediada mayoritariamente por niños que junto a sus madres querían una fotografía, la boxeadora Hanna Gabriel compartió con sus seguidores este viernes en el Barrio Chino en San José, frente a la iglesia de la Soledad.

Hanna realizó un entrenamiento al aire libre, organizado por la Municipalidad de San José, previo a su pelea con la canadiense Natasha Spence, donde pondrá en juego sus títulos mundiales de las 154 libras de la Asociación y la Organización Mundial de Boxeo (AMB y OMB), por lo que aprovechó para compartir con la gente y recargar sus fuerzas para la reyerta.

El combate está pactado para el próximo 27 de agosto en el gimnasio BN Arena de Hatillo.

Las firmas de autógrafos, las fotografías, los buenos deseos, las bromas y hasta alguna que otra niña que lloró al ver a Hanna, fueron la tónica del entrenamiento.

"Para mí estas actividades son muy especiales porque me permiten compartir con las personas que me apoyan, pero, en especial, me agrada ver a tantas mujeres que se acercan al entrenamiento, porque siempre tenemos muchas responsabilidades, tanto en casa como profesionalmente", comentó Gabriel.

La pugilista tiene tres meses de prepararse en el gimnasio Fight Club Fitness de Escazú, para su combate de 10 asaltos en los cuales defenderá sus cetros mundiales según comentó Ernesto Sandoval, de Unanimous Productions, quien es el nuevo manager de Gabriel y es quien organiza la velada que tendrá 10 peleas.

El entrenamiento continuó con una Hanna que se entregó al máximo, mientras sus admiradores no dejaron de tomarle video y ella pacientemente intentó complacer a cada uno de ellos, incluso tomando ella misma las fotografías que los aficionados guardaron como trofeo en sus celulares.

"Es un privilegio para mi ver el cariño al recibir las bendiciones de la gente, además participaron conmigo en el trabajo con el saco, los chiquillos estuvieron jugando conmigo y eso me llena de buena vibra para poder enfrentar a la canadiense. Les agradezco que estén atentos de mí y quiero decirles que es es un gran orgullo poder representarlos de la mejor manera posible", aseguró Gabriel.

Los boletos para la pelea tienen un costo que va desde los ¢7.000 a los 15.000 y pueden adquirirlos a través de la plataforma www.publitickets.com











Comparta este artículo Deportes Hanna Gabriel compartió con la gente antes de defender sus títulos mundiales Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hanna Gabriel compartió con la gente antes de defender sus títulos mundiales Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.