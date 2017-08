Bryan 'Tiquito' Vásquez no dio el peso para combate ante mexicano de este sábado

El boxeador costarricense Bryan Tiquito Vásquez perdió su pelea con la báscula el viernes, al no dar el peso para el combate de esta noche frente al mexicano Raymundo Beltrán, en el Microsoft Arena, en Los Ángeles California, Estados Unidos.

Vásquez y Beltrán pactaron la pelea en las 135 libras; no obstante, el nacional se pasó por 1,8 libras al dar 136,8, mientras su contrincante dio 134,4, según informó Dan Rafael, especialista de la cadena ESPN.

Sin embargo, la reyerta se realizará, aunque no estarán en juego los títulos de Beltrán correspondientes a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y al Consejo Mundial de Boxeo (CMB), así como el internacional de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a los cuales podía tener acceso Tiquito en caso de una victoria.

Además, el nacional perderá entre un 20% y un 50% de la bolsa por la pelea, sin importar el resultado.

Beltrán, quien fue sparring de Manny Pacquiao, tiene un palmarés de 33 peleas ganadas, de las cuales 21, fueron por la vía rápida.

El Tiquito tiene claro que ante Beltrán se juega su reputación, por lo que intentará una victoria para continuar con su carrera boxística.

"Siento que esta es la pelea de mi vida. No porque los rivales atrás fueran malos, sino porque esta pelea me va a abrir la puerta para estar donde yo quiero estar, donde yo debo estar y para lo que me estoy preparando. Dejé atrás los malos hábitos y empezamos de cero desde mi última derrota, pero sé que ante Beltrán será la pelea más dura que voy a tener", expresó Vásquez antes de partir a los Estados Unidos.

Tiquito Vásquez se medirá con Beltrán en la cartelera en que el ucraniano Vasyl Lomachenko, campeón súper ligero de la OMB, expondrá su cinturón ante el colombiano Miguel Marriaga, la noche de este sábado.