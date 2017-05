Boxeadoras Hanna Gabriel y Natasha Spence se lanzaron el primer golpe

En el tradicional rito del cara a cara antes de la pelea, tanto la costarricense Hanna Gabriel como la canadiense Natasha Spence se mostraron muy decididas a quedarse con la victoria en el combate que se realizará este sábado a partir de las 8 p. m., en el gimnasio BN Arena de Hatillo.

Gabriel expondrá sus cetros mundiales de las 154 libras de la Asociación y la Organización de boxeo (OMB y AMB), en una contienda pactada a 10 asaltos contra Spence.

Hanna, con un récord de 16 peleas ganadas (de ellas 11 por nocaut), una derrota y un empate, aseguró que llega con más recursos en su boxeo tras un campamento el año anterior en los Estados Unidos, que presentará más movilidad y está dispuesta a fajarse golpe tras golpe, si así lo requiere el combate.

Mientras tanto, la canadiense, quien tiene en su palmarés ocho victorias (de esas, seis por la vía rápida), dos reveses y un empate, retó a la tica al pedirle que no rehúya el combate ni camine para atrás. Spence confía en la velocidad y fortaleza de sus puños para salir victoriosa.

La pugilista nacional sentenció que es normal que en el "careo" ambas rivales quieran impresionarse la una a la otra; sin embargo, aseguró que espera que su oponente mantenga el mismo carácter en el ring.

"Como la campeona, debo ejercer un dominio sobre el cuadrilátero, demostrar porqué tengo mis títulos mundales. Es claro que ella es una boxeadora sumamente veloz, pero trabajé para contrarrestar sus movimientos laterales con mi esposo y boxeador Bryan Vásquez. Siento que estoy preparada para el combate y estoy segura de que vamos a dar un buen espectáculo", aseguró Gabriel.

La campeona mundial costarricense indicó que estudia muy poco a sus adversarias pues, en su criterio, cada boxeadora evoluciona con el tiempo y en el caso de Spence, se puede llevar una sorpresa.

"Entrené muy duro en los Estados Unidos el año anterior y mejoré mucho en la técnica. Tenemos que tantear qué tanto le pesa la mano a Natasha en la pelea, para saber a ciencia cierta a qué nos enfrentamos, pero estamos más que preparados y deseosos de hacer una buena presentación para todos los aficionados", añadió Gabriel.

La canadiense, quien peleó hace prácticamente un año por el título vacante de la 130 libras de la Federación Mundial de Boxeo (FMB) ante la estadounidense Jasmine Clarkson, comentó que no le impresiona el boxeo ni el físico de la costarricense y solo espera hacer su pelea.

"Mi peso ideal es en las 154 libras, es donde me siento más cómoda, pero se dio la oportunidad de pelear por el cinturón de 130 y la acepté y lo gané. Ahora lo dejé vacante de nuevo con esta oportunidad. Ella (Hanna) tiene muchas facultades, pero confío en poner mi fortaleza y mi velocidad para dejarme la victoria. Lo importante es que ella no corra en el ring, que no rehúya el combate, pues he visto que pelea mucho para atrás y yo soy una boxeadora que siempre va al frente", externó Spence.

Ernesto Sandoval, manager de la pugilista tica y director de Unanimous Productions, indicó que los boletos para la pelea tienen un costo que va desde los ¢7.000 hasta los ¢15.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma www.publitickets.com.

Las puertas del gimnasio se estarán abriendo a partir de las 6 p. m. y se contará con al menos seis peleas amateur y cuatro profesionales en la velada.