La pasión por el atletismo los hace correr sin mirar su edad

"Yo no me siento de 71 años, tengo un estilo de vida diferente a los de la mayoría de mi edad", afirma Berny Ramírez, uno de los adultos mayores que cada madrugada se amarra las tenis para recorrer kilómetros.

Aunque esta población es pequeña comparada con otras categorías de atletismo, demuestra que su edad no es un impedimento para practicarlo, pero sobre todo, para disfrutarlo.

En la última edición de la Correcaminos, cuatro personas mayores de 65 años completaron la maratón (42,190 km), 17 lo hicieron en 21 kilómetros y 14 en 10 km. Ellos tan solo representaron un 0,7% del total de participantes.

Esto evidencia que tener la disciplina para correr siendo un adulto mayor es un privilegio que pocos conservan; sin embargo, los mismos corredores creen que hay más personas, pero no todos compiten.

Tanto Ramírez, como Marilyn Zamora, Johnny Bermúdez, Sonia Rivas y Rodrigo Zabaleta, todos mayores de 65 años, consideran que el atletismo les da más vida, y no se enfocan en la parte competitiva, sino en aprovechar la pasión que encontraron.

"Creo que el secreto está en que uno hace el deporte que le gusta, a mí me encanta lo que hago y mi vida gira alrededor de la actividad física", señala Ramírez.

Para él no se trata de un sacrificio, porque aunque implica esfuerzo como todo deporte, eso se traduce en liberación de estrés y buenas sensaciones.

El sentimiento es generalizado, sin importar cuándo conocieron el amor por el atletismo.

Unos llegaron "tarde" a la disciplina del asfalto, mientras otros lo practican desde jóvenes, como Ramírez, quien desde los 25 años sale a las calles.

Lo que sí es un común denominador es que dejarlo se ve como una opción lejana, incluso para Sonia Rivas de 68 años.

Por ahora ella está en un reposo extendido, pero su intención es que el 2018 le traiga una nueva oportunidad de correr.

Al darle 65 vueltas al calendario practicó sus primeras zancadas, pero tres años después se topó con una lesión de meniscos en ambas rodillas.

Después de completar la Media Maratón de Miami tuvo que frenar y desde ese momento lucha contra la desmotivación de no correr. Pero mentalmente se muestra tan fuerte como hace un tiempo para superar prejuicios que oye en las calles.

"A mí me decían: 'qué bárbara, cómo va a empezar a correr a esta edad'. Esos comentarios como que a veces frenan. Realmente esto es algo maravilloso, lo disfrutaba montones".

Esa misma emoción sale de las palabras de Johnny Bermúdez, quien a sus 77 años acumula 13 maratones y otras tantas carreras de las que no recuerda la cifra, aunque calcula que deben llegar a 50.

"Dicen que correr es como una droga milagrosa", afirma, mientras agrega que lo disfruta mucho, pese a que sus tiempos no sean los mejores.

"Yo duro más de cinco horas haciendo una maratón, mis compañeros —de equipo— son muchachos que corren rapidísimo", cuenta entre risas.

Cuando él llegó a las cuatro décadas no había hecho mayor actividad física. Su experiencia se resumía en haber jugado fútbol como cualquier otro joven tico que se prueba en el deporte rey.

El atletismo se encargó de "atraparlo" y le ayuda a tener una vida mejor.

"Estoy muy bien, me cuido mucho, tomo vitaminas y tengo una dieta muy buena", agrega.

Marilyn Zamora, de 68 años, tampoco se preocupa porque cada día su reloj marque un crono más alto que el anterior.

Recuerda, como si fuera ayer, que en su carrera inaugural se motivó ante un primer lugar inesperado de su categoría, hace 13 años, cuando tenía 55.

"Ahora uno se hace más lento, la respiración ni la zancada es la misma, pero también depende de cómo esté de ánimo o de entrenada".

Y aunque su inspiración es personal, lamenta que actualmente no se incentive al adulto mayor en las carreras.

"Ya estas categorías no son premiadas como antes y al adulto mayor no lo estimulan. Un trofeo que le den al primer lugar es bueno, para mí eso eso es bellísimo".

La pasión se disfruta desde diferentes ángulos, algunos tan particulares como el de Rodrigo Zabaleta, de 73 años. Él corre desde 1969 y 11 años después de iniciarse en este deporte, cambió la pantaloneta por un traje entero blanco, así se distingue entre los cientos de atletas que toman las calles. (Vea nota aparte aquí).

La columna del invitado: El mérito de correr siendo un adulto mayor

Fisiólogo Adrián Romero

Cuando un adulto mayor práctica atletismo ve disminuidas dos variables que inevitablemente cambiarán por la edad, así lo explica Romero.

"Lo que más se ve afectado con la edad es la capacidad máxima de oxígeno, que es la habilidad del cuerpo de extraer oxígeno de la sangre y poder utilizarlo en los músculos para la conversión de energía".

"También se presenta la pérdida de masa muscular, la persona está más vulnerable a perder músculo, todo eso hace que en sí correr se vuelva más difícil. Las fibras pierden potencia y fuerza y se da pérdida de músculo".

"Con la capacidad máxima de oxígeno sucede que se termina disminuyendo el rendimiento, por eso no sería justo comparar los tiempos de una de persona de 65 años con una de 40, para eso están las categorías".

"Hay muchas cosas que analizar en cada caso, la gente le gusta decir que a esa edad no es bueno porque se lesionan, pero varios estudios demuestran que la gente que corre largas distancias vive más, lo que importa mucho es cómo se entrenó, si se cuidaba, si comió bien y no estuvo en mal peso. Pero hay gente que en su vida no se trató lesiones, tenía y aún así las forzó, no se alimentó bien, perdió su masa muscular más de lo normal, entonces esta gente ve problemas con correr, pero no es necesariamente la actividad la que sea contraindicada".