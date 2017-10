Relevos San José-Puntarenas tiene ruta alterna en caso de daños en la vía original

La carrera Relevos San José-Puntarenas, del próximo 4 de noviembre, mantiene un plan B de ruta en caso de que la vía normal, que pasa por Cambronero, se vea afectada por las lluvias.

El organizador de la competencia, Willy Núñez, asegura que el trayecto original está en firme, partiendo desde Purdy Motor, en Paseo Colón, toma la autopista General Cañas, llega hasta el cruce de Barranca y continúa por carretera vieja a Puntarenas.

Sin embargo, las condiciones climáticas podrían obligar a cerrar el paso entre el cruce de San Ramón y el Restaurante El Mirador (10 kilómetros carretera a Puntarenas, antes del Cristo en Cambronero), que hoy se mantiene con paso regulado.

De ser así, la organización deberá asumir la segunda opción.

"La ruta está habilitada, tenemos paso pero igual contamos con un plan B, por el monte del Aguacate, es más duro, pero serían menos kilómetros", comentó Núñez.

De recurrir a esta alternativa, el camino empezaría a verse afectado después del segundo relevo (en El Coyol) y hasta el noveno, antes del cruce de Barranca.

"Nos salimos por Manolo's, agarramos por el monte del Aguacate y salimos a Esparza. El relevo 10 y 11 quedan normales, pero en este momento todo está bien, ahorita no hay ningún problema, no queremos pensar en el plan B", recalcó Núñez.

Eso sí, el encargado de la carrera remarcó que la trayecto B sería de mayor dificultad, por lo empinado del terreno.

Relevos abrió inscripción para 250 equipos y por ahora cuenta con 244 inscritos.

"Sabemos que faltan más, porque tenemos lista de personas que ya pagaron pero no han enviado documentos".

La organización garantizó que todos los corredores tendrán seguridad, sin importar la posición en la que culminen.

"En todos los cruces siempre hay gente de seguridad y se van hasta que pase el último equipo. Todos los corredores van protegidos, este año tenemos una linterna y mientras esté oscuro es obligatorio utilizarla, todos tienen que ir a la derecha y les prohibimos usar radio".

Además, recordó que los equipos son responsables de llevar una moto que los acompañe durante los 11 relevos, además de la microbús que va diez metros atrás del atleta.

La carrera cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Atletismo; sin embargo, Núñez explicó que no puede asegurar que la Policía de Tránsito llegará.

"Tenemos todos los avales pero no podemos decir si llega o no llega, nosotros tenemos 28 años y siempre están ahí, pero el Tránsito no lo puedo garantizar".

La competencia saldrá a las cero horas del sábado, cada equipo cuenta con 11 corredores titulares y un suplente.

Junto a la categoría general están las divisiones de empresas, gimnasios, mixto y femenino.