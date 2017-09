Venezolano se adueñó de la Maratón de Tamarindo

Ni siquiera dormir en una tienda de campaña la noche anterior a la carrera o la tensión de salvarse por poco de perder el avión a Panamá, en su viaje a Costa Rica, hicieron mella en el venezolano Ángelo Olivio, quien este sábado se convirtió en el ganador de la prueba de 42 kilómetros de la Maratón Tamarindo, en su edición número 11.

Olivio, en la segunda maratón que corre en su historial, se impuso con un crono de 2 horas, 36 minutos y 3 segundos (2:36.03), logrando una ventaja de tres minutos y siete segundos sobre el nacional Jonathan Varela (2:39:10). La tercera casilla fue para Martín Chinchilla con 2:50:38.

El suramericano, con una zancada firme y una determinación a prueba de todo desde el primer kilómetro de la competencia, que partió a las 4 a. m. frente al hotel Tamarindo Diriá, en el centro de Tamarindo, salió decidido a dejarse el primer lugar, pese a los fuertes columpios, la intensa humedad y, aunque usted no lo crea, la densa neblina que acompañó a los corredores en varias comunidades del cantón de Santa Cruz.

La estrategia del venezolano consistió en sacar la mayor diferencia desde el arranque, para trabajar con tranquilidad, aunque las condiciones climáticas fueron mermando poco a poco su rendimiento.

Al llegar a los 21 km y emprender el regreso en la comunidad de Las Delicias en Santa Cruz, Olivio tenía una ventaja de más de cinco minutos con respecto a Varela y Chinchilla, gracias al desgaste en el primer tramo, en el que consiguió alejarse de sus perseguidores, quienes por más que lo intentaron no lograron restarle minutos al reloj.

En el retorno al punto de partida, el venezolano corrió entre los atletas rezagados de 21 km y maratón, tratando por todos los medios de mantener la distancia con sus perseguidores, quienes a pesar del esfuerzo nunca lograron ni siquiera estar cerca de alcanzarlo.

El atleta de 29 años, oriundo del estado de Yaracuy, confesó que el gran esfuerzo de los primeros kilómetros lo resintió al final y sintió que el nacional Varela lo podría alcanzar en cualquier momento.

"A veces la gente no ve lo que está detrás de esa competencia, todo el sufrimiento, el esfuerzo, pero mi Dios lo sabe. La Biblia dice que lo que uno haga en secreto se le recompensará en público y siento que así es al ganar aquí mi primera maratón en Costa Rica. La gente en el camino me apoyó mucho y alentaba a seguir adelante a pesar del cansancio", comentó Olivio.

El corredor quien proviene de la ciudad de Yaritagua, recuerda que empezó muy fuerte y en los primeros 10 kilómetros montó un fuerte paso junto a César Lizano, durante los primeros 10 km, posteriormente decidió marcharse en solitario y logró mantener el ritmo hasta el km 25.

"Aunque las fuerzas no eran las mismas, mantenía el mismo ritmo, pero las sensaciones eran de pesadez, eran negativas. Para motivarme recordaba a mis hijos y gracias a Dios logré seguir de primero, aunque pensaba que en cualquier momento me podían alcanzar", comentó Olivio.

En damas la ganadora fue Jenny Méndez, con 2:57:25, seguida por la colombiana Palencia Agudelo 3:03:19 y la nacional Cristina Marín fue tercera con 3:11:25.

"Ya me siento bien después de mi lesión muscular, voy retomando mi nivel y no he sentido ninguna molestia en la carrera de hoy. Esta carrera nos sirve para preparar el fondo de cara a los Juegos Centroamericanos. Prácticamente venía sola porque en la maratón participaron muy pocos hombres y además había mucha neblina que también complicó un poco", aseguró Méndez.

Resultados

10 km

Hombres

Nelson Sánchez (Venezuela), 33:39

Daniel Yanes (Venezuela), 33:47

César Delgado (Costa Rica), 33:49

Mujeres

Andrea Calvo (Costa Rica), 40:52

Cathleen Jayce (Estados Unidos), 44.35

Tatiana Chaves (Costa Rica), 45:44

21 km

César Lizano (Costa Rica), 1:10:21

Daniel Johanning (Costa Rica), 1:11.59

Juan Trujillo (Guatemala), 1:13.01

Mujeres

María Osorio (Venezuela), 1:28.03

Norma Rodríguez (Costa Rica), 1:29.25

Elizabeth Hernández (Costa Rica), 1:32.06

30 km

Javier Fernández (Costa Rica), 1:50.38

Luis Alonso Rodríguez (Costa Rica), 1:56:00

Jason Villalobos (Costa Rica), 1:57.45

Mujeres

Diana Bogantes (Costa Rica), 2:06:29

Ivannia Acuña (Costa Rica), 2:21.14

Magdalena Quesada (Costa Rica), 2:23.56

42 km

Masculino

Ángelo Olivio (Venezuela), 2:36.03

Jonathan Varela (Costa Rica), 2:39:10

José Martín Chinchilla (Costa Rica), 2:50.38

Mujeres

Jenny Méndez (Costa Rica), 2:57.24

Palencia Agudelo (Colombia), 3:03.19

Cristina Marín (Costa Rica), 3:11.25