Usain Bolt da el adiós definitivo con su última carrera sobre la pista

El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, dará el adiós definitivo al atletismo este sábado, cuando enfrente su última carrera profesional.

Bolt disputará la prueba de los 4x100 en el Mundial de Atletismo de Londres y cerrará una historia llena de medallas doradas.

El retiro de este deporte estaba planeado para ser perfecto, pero falló en la competencia reina, los 100 metros panos del pasado sábado, y tuvo que conformarse con el bronce.

Pero esa pequeña mancha en su inmaculado expediente no restará un ápice a su grandeza, porque se va el más poderoso. El clon de Michael Jordan o Muhammad Ali en el atletismo.Un final feliz sería que el cuarteto jamaicano, del que formará parte Bolt, se corone campeón del mundo.

La eliminatoria será a partir de las 4:04 a. m., en el tercer carril del segundo heat. Bolt no suele correr esa fase previa y lo hace hasta la final, que será a las 2:50 p. m. (hora tica).

Sería el último desfile glorioso del atleta jamaicano de casi 31 años, después de haber ganado en los mundiales 14 medallas, 11 de ellas de oro, y ocho títulos olímpicos.El recuento de sus éxitos es inagotable. En 100 metros tiene tres títulos mundiales y se le escaparon dos. Uno en Daegu 2011 (Corea del Sur), al protagonizar una salida falsa y ser eliminado, y otro con este bronce en Londres 2017.También sumó cuatro títulos mundiales en 200 metros. Primero participó en Osaka 2007 (Japón), donde logró la plata, y luego se llevó el oro en los cuatro siguientes.Pese a que los 200 metros es su prueba favorita, no quiso correrla en Londres 2017, prefiriendo gastar sus ya renqueantes energías en la prueba reina de 100 metros y el relevo.En el relevo, también empezó con una plata en Osaka 2007, para cosechar oro en los cuatro mundiales siguientes.En los Juegos Olímpicos se marchó invicto, haciendo triplete de 100, 200 y 4x100 metros en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, aunque sus nueve títulos serían reducidos a ocho al ser despojado del oro en el relevo de los Juegos chinos debido a un positivo por dopaje de su compañero Nesta Carter.Bolt tratará de marcharse con una sonrisa de vencedor y de paso sumar su decimoquinta medalla en un mundial, cuando ahora comparte el récord de metales en unos mundiales con su compatriota Merlene Ottey y la estadounidense Allyson Felix.Estados Unidos, con el cuarteto liderado por Gatlin y Coleman, oro y plata en 100 metros, quiere estropearle la despedida, aunque sus logros quedarán ahí y sobre todo dos récords mundiales difíciles de superar (9.58 en 100 metros y 19.19 en 200).En los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la diferencia de Jamaica respecto a Japón fue de 33 centésimas, mientras que en el Mundial de Pekín en 2015, la ventaja fue de 65 centésimas respecto a China.Con una ventaja media de 49 centésimas en estas dos pruebas y con un Bolt que no parece ser el mismo de antaño, Jamaica puede estar preocupada. Puede perder por primera vez después de seis eventos entre Juegos y mundiales sin derrota.La amenaza de Estados Unidos, esta vez, es más fuerte que nunca. Los norteamericanos fueron descalificados por su mala técnica en las entregas de los testigos tanto en el Mundial de Pekín 2015 como en los Juegos de Río 2016.Debido a ello, los estadounidenses querrán probar esta vez que aprendieron la lección y que entrenaron lo suficiente para mejorar su técnica en la entrega del testigo.El mito Bolt se acaba el sábado sobre las pistas, aunque no en el recuerdo. Se va el más grande.

Principales eventos del Mundial de Atletismo

Sábado 12 de agosto

3:35 a. m. Eliminatoria 4X100 femenino.

3:55 a. m. Eliminatoria 4X100 masculino.

4:20 a. m. Eliminatoria 4X400 femenino.

4:50 a. m. Eliminatoria 4X400 masculino.

1:20 p. m. Final 5.000 metros masculino.

2:30 p. m. Final 4X100 femenino.

2:50 p. m. Final 4X100 masculino. (Usain Bolt)

Domingo 13 de agosto

00:45 a. m. Final 50 kilómetros marcha femenino y masculino.

5:20 a. m. Final 20 kilómetros marcha femenino.

7:20 a. m. Final 20 kilómetros marcha masculino.

12:35 p. m. Final 5.000 metros plano femenino.

1:10 p. m. Final 800 metros plano femenino.

1:30 p. m. Final 1.500 metros plano masculino.

1:55 p. m. Final 4X400 femenino.

2:15 p. m. Final 4X400 masculino.