Sol y Arena reta a los corredores a romper récord

La clásica Sol y Arena siempre ha sido vista como un reto para cada corredor, ya que las condiciones en las que se disputa son muy diferentes a otras competencias de atletismo.

Solo completarla es desafiante, pero intentar batir un récord, lo es aún más. Por esa razón, la organización de esta carrera decidió premiar al hombre y mujer que lo hagan.

En la edición del año 2014, los atletas César Lizano, con 30:49, y Jenny Mendez, con 36:39, impusieron los mejores cronos de la historia, que hasta ahora no han sido superados.

Si este sábado, a partir de las 4 p. m., algún corredor consigue bajar ese tiempo, recibirá $500 (¢286.000) extras al botín que se otorga a los ganadores.

"Es un premio adicional que busca que el primer lugar de ambas categorías se esfuerce al máximo, no baje el ritmo y que por el contrario, le ponga muchas ganas para que pueda optar por esta singular posibilidad que implementamos", comentó el organizador Manuel Sossa.

Para buscar una marca de ese tipo, César Lizano recuerda que salió muy decidido y le favoreció que hubiera buena competencia durante los 9,8 kilómetros.

"Puse un ritmo fuerte desde el primer kilómetro y traté de mantenerlo hasta el final. Tenía bastantes corredores que me iban a hacer presión y eso ayuda mucho, todo depende de la competencia que haya en esta oportunidad", comentó el nacional.

De hecho, los corredores consideran que los 30 minutos y 49 segundos de Lizano es un tiempo difícil de alcanzar."Es un tiempo muy bueno, en la playa es difícil romperlo, depende mucho del clima también, que es muy variable de un año a otro", opinó Luis Quesada, corredor de Coopenae.

El mexicano César Miravatte, quien estará en la línea de salida, concuerda con la afirmación de su colega, pero también va decidido a ganar.

"Hacer el récord está un poco complicado, en aquella ocasión César (Lizano) corrió muy bien. La idea es ganar la carrera, no importa el tiempo, pero si se pudiera romperlo, estaría excelente", mencionó el azteca.

En femenino, Jenny Méndez es la favorita para triunfar, pero hay otras mujeres como Cristina Marín que tienen una espinita con esa competencia.

La corredora sancarleña de Coopenae ha disputado la Sol y Arena en 22 ocasiones, pero nunca ha podido ganarla.

"La voy a seguir intentando, esta semana le he puesto empeño al entrenamiento, igual si no se me da vuelvo a correr el otro año, lo seguiré intentado, pero llegará el día que en lugar de bajar los tiempos los voy a ir subiendo, que es lo normal", afirmó esta corredora de 48 años.

Marín es clara que bajar el crono del 2014 es complejo y cree que incluso para la misma Jenny Mendez hay pocas posibilidades de hacerlo.

"Creo que para romper el récord sí está difícil, al menos por mi parte, porque me estoy entrenando para el maratón Correcaminos, entonces estoy metiendo mucho fondo y hay menos velocidad", agregó.

La competencia de este sábado se inicia a las 4 p. m. con salida en la calle La China, en El Roble de Puntarenas, mientras la meta está en el Paseo de los Turistas, 800 metros al este de la Clínica San Rafael.











