Velocista Sherman Guity contrarresta el dolor con la ilusión de tener la mejor prótesis para correr

Redacción

Conforme pasan las horas, los efectos de la anestesia desaparecen y el velocista nacional Sherman Guity tiene que lidiar con el dolor.

El corredor de 20 años continúa optimista, luego de que pocas horas después de perder parte de la pierna izquierda afirmó: "Prometo que seré el mejor atleta paralímpico de Costa Rica'.

A eso de las 9:30 a. m. del viernes, él sufrió un grave accidente en la autopista General Cañas.

Él viajaba en motocicleta y al intentar rebasar a un camión, colisionó con un autobús que en apariencia se ponía en marcha luego de estar estacionado, frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El impacto lo envió contra el vehículo de carga que transportaba unas tucas y producto del atropello se dio la amputación.

"Lo fui a ver de nuevo y él estaba ya con dolor y dice el doctor que es lógico que sienta ese dolor, pero está positivo", comentó el vocero del equipo de atletismo Dos Pinos, Rafael Castro.

LEA: Velocista tico sufre amputación de pierna tras grave accidente

Reiteró que el atleta se encuentra aislado del mundo externo, sin celular, pero él le contó todo lo que están haciendo y las buenas vibras que le están enviando.

"Le contamos de la gente que se nos ha acercado con el tema de las prótesis, lo que queremos es que tenga la prótesis más chuza que pueda haber, incluso hemos visto unas que parte de la prótesis la fabrica Nike y estuvimos hablando de que puede seguir compitiendo no solo paralímpico, sino a nivel regular", apuntó.

También fue a visitarlo la psicóloga del Comité Olímpico Nacional (CON), Laura Moreira, quien le dio mucho apoyo a él y a su mamá, quien llegó este sábado al hospital.

DE INTERÉS: Velocista al que le amputaron pierna: 'Prometo que seré el mejor atleta paralímpico de Costa Rica'

"Ahí han estado conversando mucho, ha sido una buena terapia para ellos y para todos, le hace a uno ver las cosas con otra perspectiva y él ya se puso el chip de que quiere volver a correr".

Castro contó que ya se entablaron conversaciones con Ricardo Chacón, Evelyn Arce y Mauricio Ortiz para ver la posibilidad de hacer un evento en el Estadio Nacional.

"Primero para que la gente le brinde el apoyo y que esté cerca de él. Luego un tipo de carrera en homenaje a él y tal vez un festival atlético. El lunes tenemos que definir esas cosas para que cuando él salga, vuelva".

De hecho, Guity está decidido a hacer lo que sea necesario con tal de demostrar que cuando se quiere, se puede.

"La idea es que cuando él vuelva a correr, esté en las mismas condiciones que está ahora, no de que vaya a tirar 50 minutos ni nada, sino que se acerque a los 47 o a los 46 segundos, que sea el mismo nivel como si tuviera las dos piernas", relató.

Y agregó: "Va a tener que trabajar muy duro, en especial en el gimnasio porque en todos esos días va a perder la masa muscular, la tonicidad y un montón de cosas, pero él sabe que tiene que ir para adelante con eso".

En este momento, al subcampeón centroamericano de los 400 metros le están amoldando la pierna para que el muñón quede listo y que la funda pueda entrar.

"Se lo están amoldando con vendajes especiales. Después de que salga del hospital va a rehabilitación y ellos van a estar poniéndolo a hacer ejercicios para que aprenda a caminar, a moverse y después de eso, ya viene la prótesis chuza que estamos viendo", indicó Castro.

Pero se requiere de tiempo, pues según los médicos, Guity necesitará entre dos y tres meses para que esté caminando otra vez.

"Nos dicen que va a ser durísimo, que le va a costar mucho, que va a ser muy doloroso, pero que va a caminar otra vez y después de que él empiece a caminar es que ya se le pueden tomar las medidas para la prótesis y hacer los ajustes para que pueda utilizarla", recalcó.

El atletismo costarricense se vuelca en apoyo total a Sherman Guity

Al percatarse de que en ese accidente perdió parte de la pierna izquierda, Sherman Guity tenía miedo porque creía que no correría más y porque temía que lo dejarían solo ante esta situación que vino a cambiar su vida.

Sin embargo, ya comprendió que no es así.

"No sabe cómo me alegra que usted esté bien, no sabe cómo me entusiasma saber que va a seguir con sus metas como atleta paralímpico, eso no es de cualquiera, es un gran esfuerzo el que usted va a hacer. Es de admirar mucho, usted es un grande, póngale. La otra semana lo vemos, vamos a ir a apoyarlo y cuando necesite algo, todos estaremos para usted", le dijo el velocista Juan Diego Castro en un emotivo video que le hizo llegar.

Por su parte, Desiré Bermúdez también le mandó algunas palabras.

"Estoy muy contenta de que el accidente no pasó a más, lo que sucedió ya es secundario, es una segunda oportunidad de vida y hay que aprovecharla al máximo. Sos un guerrero, un campeón y esto no impedirá que sigás cumpliendo los sueños y las metas, como dijiste vas a ser el mejor atleta paralímpico del país y ahí todos los del equipo vamos a estar atrás de usted, apoyándolo y no dejándolo caer nunca".

Deisheline Mayers Scott manifestó: "Esperamos que se recupere, verlo aquí compitiendo y no se dé por vencido, que la vida sigue".

Por su parte, Jéssica Sánchez acotó: "Él tiene que darle mucho al atletismo y enseñanzas a los jóvenes de que hay que seguir luchando, a pesar de las adversidades y los obstáculos que nos pone el camino. Así que adelante y fortaleza, vamos con todo, arriba".

El entrenador Marco Porras admite que es un momento duro, pero le recomienda a Sherman "seguir fuerte con todo, hay mucho futuro por delante y muchas cosas que se pueden hacer nuevas. No nos rindamos y aquí estamos apoyándolo, cuente conmigo. Seguirá siendo uno de los mejores y arriba, a seguir luchando".

Mientras que el técnico Gilbert Cubillo asegura que Sherman Guity es un valiente como atleta y que como ser humano tiene que salir de esta prueba.

"Dios no lo va a dejar solo, tiene amistades y familia que siempre van a estar con usted y quiero verlo salir adelante y ser un profesional", añadió.

El tesorero de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), Marcel Ramírez, apuntó que si Sherman tiene alguna necesidad de primera mano, que se las comunique para apoyarlo.

"En momentos adversos es cuando se ve quién es quién y entonces es mucha cabeza, mucho positivismo de ahora en adelante, saber que viene algo duro, difícil, pero no imposible, así que cuente con nosotros para salir adelante y que nos haga saber esas necesidades para apoyarle. Estamos con él", agregó Ramírez.