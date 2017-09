Sherman Guity salió del anonimato para inspirar a muchos tras sufrir la amputación

La Sabana

"Ayuda a Sherman a soñar". Esa era la leyenda que llevaban los números de quienes le dieron vida a la carrera de 4 kilómetros 'Sherman Run and Walk', en La Sabana.

El propósito del evento era tenderle la mano al velocista Sherman Guity, quien el pasado 25 de agosto sufrió un accidente de tránsito que le cambió la vida.

Tras concluir su entrenamiento, el atleta de 20 años salió del Estadio Nacional en una motocicleta y se dirigía hacia Alajuela, pero sufrió un accidente de tránsito en la autopista General Cañas y perdió parte de la pierna izquierda.

"Me acuerdo de todo, de cuando caí y vi que no tenía pie, me acuerdo del dolor que sentí, pero ya pasó y ya estoy mejor", expresó Guity, este sábado.

Con mucha serenidad recuerda que ese instante fue durísimo para él y estaba muy enojado, molesto con la vida, porque no entendía por qué le había ocurrido eso, se sentía solo y creía que sus conocidos lo iban a abandonar.

Pocas horas después, todo cambió.

"Noté que había personas que me querían ayudar y lo que me hizo reaccionar fue cuando me dijeron que podía seguir corriendo, ahí entendí que esto no es el fin del mundo y que todavía se puede y de una vez me propuse ser el mejor atleta paralímpico del país".

36 días después, Guity estaba preocupado porque iba a llegar tarde a una cita que tenía con decenas de personas que él ni conocía y que acudieron al Estadio Nacional para correr, caminar o simplemente compartir con este atleta, en el evento que marcó el banderazo de salida para recaudar fondos y conseguir esa prótesis que él necesita.

Sherman caminaba apresurado con las muletas y se sorprendió cuando esas personas que calentaban lo recibieron con aplausos.

"Ahora soy famoso", dijo entre risas, para agregar que "antes estaba como en el anonimato".

Sin embargo, en el mundo del atletismo sí estaba identificado como el candidato a ser el sucesor de Nery Brenes en los 400 metros planos.

"Hace un mes tenía metas para bajar mi marca y poder correr en 45 segundos. La verdad es que no entrenaba mucho, solo iba a correr y entrenaba de vez en cuando, mi entrenador siempre me regañaba y me decía que por qué no iba si me tocaba doble sesión, porque solo iba a una. Hoy tengo nuevas metas y trato de esforzarme más", citó.

"Voy a al gimnasio, trato de aprovechar cada momento de la vida porque uno no sabe si al salir de la casa le puede pasar algo, entonces aprovecho cada momento y cuando tenga la prótesis, voy a esforzarme al doble".

Mientras conversaba con La Nación, Sherman compartía con personas que le daban una voz de aliento o que querían un selfi.

"La gente me dice que soy un ejemplo, que voy a cumplir mis sueños, que siempre me van a apoyar y la verdad es que yo también quiero apoyar a la gente que está así como yo, quiero seguir siendo un ejemplo y estoy contento de que la gente me apoye", apuntó.

Al tiempo que él mismo le hace un llamado a la gente: "Este es el inicio apenas, se necesita bastante dinero y vamos a hacer más eventos para poder conseguir la prótesis que cuesta aproximadamente entre $50.000 y $80.000".

Jugadora de voleibol: 'Yo no corro ni las cortinas, pero aquí estoy'

La seleccionada nacional de voleibol, Irene Fonseca, fue una de las personas que compró la inscripción y que participó en la Sherman Run and Walk.

"Yo no corro ni las cortinas, pero aquí estoy. Es la primera vez que hago esto, nunca he estado en una carrera", dijo la dos veces mundialista.

"Hoy Irene está aquí para apoyar, para dar un granito de arena con Sherman y que él logre sus sueños. No lo conozco, nunca había compartido con él, pero me identifico muchísimo como deportista, pensaba mucho en mi casa que qué haría yo en el lugar de él y ver sus ganas de vivir, de seguir disfrutando el deporte es lo que en mi caso me hizo estar aquí, apoyarlo e intentarlo", destacó Fonseca minutos antes de que iniciara la prueba.

A pesar de que ella sabía que lo principal era cooperar con la causa, se sentía inquieta porque no quería llegar de última.

"Esto es completamente aparte al voleibol, pero creo que físicamente podré lograrlo y lo más importante es ayudar a Sherman y sentir esa motivación, espero poder verlo y realmente es una enseñanza de vida para todos nosotros como deportistas y seres humanos".

En la carrera vio que estaba la fondista Gabriela Traña, con quien ha compartido en diferentes eventos del ciclo olímpico, y afrontó los 4 kilómetros con ella.

"Gaby trotaba y yo iba a full, pero por dicha me jaló", comentó Fonseca entre risas. Lo más motivante para ella fue cuando pudo saludar a Sherman y contarle qué hacía una jugadora de voleibol en ese evento.

Juan Diego Castro y Norma Rodríguez ganaron la carrera Sherman Run and Walk

Juan Diego Castro, la gran promesa del atletismo costarricense y cuarto lugar en la final de los 800 metros lisos del Mundial Sub-18 que se corrió hace dos meses y medio en Kenia, ganó en solitario la Sherman Run and Walk.

Mientras que en damas, la vencedora fue Norma Rodríguez.

Castro inició su entrenamiento sabatino, luego afrontó esos cuatro kilómetros que los hizo lo más rápido que pudo y después tenía que continuar con la rutina.

"No he terminado de entrenar, tengo que ir a correr un poco más, pero ya no tan rápido, lo hice solo por la causa de Sherman, porque esto no estaba planeado hoy", contó el atleta del equipo AMD Dos Pinos.

Para él, decir presente en el evento era una forma de demostrarle a Guity que está con él.

"Es lo más importante que puedo hacer, porque él lo que necesita es apoyo. Yo sé que está motivado por toda la ayuda que le han dado y cuando él ve gente aquí le dan ganas de seguir. Es un ejemplo a seguir y todos tenemos que aprender de él, la situación es dura, pero nos enseña que por más difícil que sea siempre hay que seguir adelante".

Castro le hace un llamado a la gente para que coopere y que contribuya a que el sueño de Sherman se haga realidad.

"Lo más complicado es conseguir la prótesis, pero se está logrando, en la parte psicológica se ha recuperado bastante bien por dicha, hay gente que lo ha acompañado, que lo ayudó a levantarse y lo que falta es la prótesis para que empiece a correr".

Consejos, buenas vibras y muchas risas

El día fue extenuante para Sherman Guity, quien acudió al toldo de asistencia para darle él mismo el hidratante a quienes habían completado los 4 kilómetros de la Sherman Run and Walk.

Empero, ese trajín de subir y bajar gradas, caminar y atender a todas las personas que lo llegaban a buscar hizo que Sherman se sentara un buen rato, para descansar.

Y ahí fue donde conoció a Kendra Temple, quien le dijo que le mandaba las mejores vibras del mundo y le dio un mensaje de esperanza.

Ella considera que el atleta es un gran ejemplo para todos y que su actitud es digna de admirar.

Antes de eso, Almed Al Salam se unió al grupo de atletas que apoyó la causa de Sherman Guity.

Él detuvo al velocista y le dio algunos consejos que cree que le serán de mucha ayuda.

Por ejemplo, le sugirió al corredor tener calma con la herida de la amputación para que sane bien y que no le cause molestias cuando use la prótesis.

Además, le dijo que uniera su valentía a la de todos los que acudieron a apoyarlo para seguir adelante y superar la difícil situación que le tocó vivir.

Presidenta del atletismo: 'La Federación sigue trabajando para que él continúe recibiendo su beca'

Gene Clark ve a Sherman Guity y le da un abrazo.

La presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) afirma que el muchacho requiere de mucho apoyo, porque tiene el talento y las condiciones para seguir en busca de sus sueños, corriendo.

"Hoy es un día que se llama Sherman Guity, aquí estamos apoyándolo, este es el inicio de los apoyos que él va a necesitar, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en manos de la Federación para que cada evento que se realice en beneficio de él sea un éxito", mencionó la jerarca del atletismo.

Dijo que ella le agradece a todos los copatrocinadores porque "esto es un mano a mano".

"Tenemos que estar agarraditos de la mano para que esto sea un éxito y que él tenga la prótesis, esto es el inicio porque la prótesis tiene un costo muy alto. Nosotros tenemos más eventos para él, falta el de pista y campo que lo vamos a programar de forma estratégica para que la recaudación sea del 100%", indicó.

Al consultársele qué pasa con la beca de Sherman, Clark respondió: "La beca de él continúa, vamos a intentar justificar el trabajo que él tiene que hacer para poder continuar con la beca, pero eso se lo dejamos a Dios y a la gente que tiene el poder de decidir, pero la Federación sigue trabajando para que él continúe recibiendo su beca y que se pueda seguir desarrollando como atleta, que eso es lo que él quiere".

La Sherman Run and Walk marcó el inicio de las actividades para recaudar fondos para el atleta.

Según el futbolista Pablo Gabas, quien fue uno de los organizadores de la carrera, aquí empieza el mes de Sherman, en el que se harán otros eventos.

De hecho, el velocista estará presente este domingo en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el partido entre Alajuelense y Grecia, a las 11 a. m.