Pablo Gabas le da la mano a Sherman Güity en su sueño de volver a correr

La Sabana

Cuando el velocista Sherman Güity sufrió el accidente en el que le amputaron parte de la pierna izquierda tenía miedo, porque creía que estaba desamparado.

Su vida cambió ese 25 de agosto, pero al percatarse de que topó con suerte y que ahí mismo empezó una nueva oportunidad, al día siguiente prometió que se convertiría en el mejor atleta paralímpico de Costa Rica.

Él pone de su parte, pero las prótesis que necesitan son caras.

LEA: Sherman Güity: 'Prometo que seré el mejor atleta paralímpico de Costa Rica'

Uno de los que le tiende la mano es el futbolista Pablo Gabas.

El volante de Alajuelense es uno de los alumnos de un técnico en gestión deportiva y junto a un grupo de compañeros debía efectuar un trabajo final que fuera un evento masivo.

Habían varias opciones, pero se percataron del caso del atleta de 20 años y ahí pensaron en organizar la carrera 'Sherman Run & Walk' para el 30 de setiembre, a las 8 a. m. en La Sabana.

"Hemos trabajado a puro pulmón y tratando de que sea el mayor beneficiado de esto, sobre todo porque es una actividad sin fines de lucro, de beneficencia y queremos que él pueda encontrar en esta carrera una solución para ayudarle a tener sus prótesis, a su recuperación en el día a día", comentó Gabas.

Las inscripciones cuestan ¢10.000 y la prueba de cuatro kilómetros se desarrollará en un circuito interno en La Sabana.

"La idea es que la gente venga, comparta y vuelque su corazón, que estén con la familia en un día lindo, un rato lindo y ayudar a Sherman, que es lo más importante, porque su sueño es volver a correr".

Todo lo que se recaude será para el limonense y él mismo estará presente.

"En muletas, no importa, pero yo estaré ahí", dijo Sherman entre risas.

"Yo no esperaba que me fueran a apoyar tanto y me da más energías para poder seguir adelante, porque al principio yo dije 'nadie me va a apoyar y voy a estar solo' y pensé que no iba a conseguir la prótesis, pero ahora ellos me dan esperanza y me siento con fuerzas", afirmó Sherman.

Él mismo manda un mensaje, porque quiere ver a muchas personas ese día.

"Invito a la gente a que vaya, también que se diviertan y que me apoyen, yo estaré ahí".

El velocista cuenta que está en el gimnasio para mantenerse en forma.

"Trato de no quedarme en la casa, porque ahí me siento como encerrado. Antes no le prestaba mucha atención a la familia y ya fui a Limón a visitarlos, cosa que antes no hacía porque no me daba tiempo".

Sherman está convencido de que él tiene la capacidad para mantener los tiempos que registraba antes del accidente.

"Es un reto bien difícil pero con mucho esfuerzo y entrenamiento yo siento que se puede, yo siempre he dicho que uno llega hasta donde quiera llegar".

"A él se le ve la juventud, se le ven las ganas, se le ve la fuerza y uno tiene que ayudar para poder verlo competir un día de la mejor manera a nivel nacional e internacional", Pablo Gabas.

Su ambición es ingresar al sistema paralímpico y mantenerse en el ciclo olímpico.

"Quiero correr en paralímpicos y en Olimpiadas normales, yo espero que pueda competir en los dos, todo es un proceso y espero hacerlo bien".

Contó que cuando salió del hospital pesaba 68 kilos y antes estaba en 77 kilos. Actualmente, la báscula le marcó 70 kilos.

"Ya estoy bien en el peso y voy a tratar de mantenerme ahí, no subir más porque no sé cuánto pesaba el pie que perdí, pero siento que así es como me debo mantener".

Él quiere tener la prótesis cuanto antes, porque ya lo planificó todo.

"Antes de correr tengo que aprender a caminar y ya después de eso, en mes y medio aprendería a correr para competir y buscar marcas. Yo creo que si tuviera esas prótesis ya, me la pondría de una vez y me mandarían al hospital de nuevo (ríe)".

Las inscripciones para participar en 'Sherman Run & Walk' están disponibles en Runners, Athletic Corner, On the Road, Brooks, Medicentro La Sabana, ALEO Sport y Centro Sport (Miguelfoticos).

"Nosotros por nuesto lado habíamos tratado de hacer algunas actividades y es parte de lo que se tiene para el futuro. Cuando estos muchachos nos presentaron el proyecto fue algo que calzaba con lo que pensábamos y además a uno como ser humano lo mueve una causa como esta. Instamos a todo el mundo para que se solidarice con esta causa", expresó el vicepresidente de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), Gustavo Álvarez.

El dirigente explicó que el evento es recreativo y la expectativa es vender todas las localidades que se tienen para la carrera.

"Ojalá que llegáramos a unos 2.000 participantes porque lo bueno de una distancia de cuatro kilómetros es que no requiere un gran entrenamiento, hemos invitado a gente que no practica atletismo, sino que contribuya con una caminata, la cosa es estar ahí, presentes, demostrarle a Sherman que nos importa y que queremos lo mejor para él", agregó Álvarez.

Desirée Bermúdez es compañera de Güity en el equipo de atletismo AMD Dos Pinos y contó que varias empresas se han acercado a ellos en pro de Sherman.

"Hay una de Portugal llamada Adapttech, que tiene la mejor tecnología de punta, también hay otra de Islanda que se llama Ossur que quiere colaborar. Con los tiempos de Sherman en los 200 metros y en los 400 metros, él puede ser campeón mundial y campeón paralímpico, pero lo que busca el equipo es que él compita con nosotros en el ciclo olímpico en todas las carreras", indicó Bermúdez.

Y añadió: "Insto a todas las personas a que puedan acercarse a colaborar, porque no solo está este evento, vamos a planear otros, porque las prótesis cuestan aproximadamente entre $50.000 y $80.000, dependiendo de la calidad y dónde se hagan, es bastante dinero, pero ha habido apoyo y yo sé que se va a poder lograr".