Atletismo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Organizador de Lindora Run: 'Mi dolor no se compara con el de la familia de Gabriel Badilla'

Deportes Organizador de Lindora Run: 'Mi dolor no se compara con el de la familia de Gabriel Badilla'

Para José Núñez, director de la carrera Lindora Run, no es fácil hablar sobre la muerte de su amigo Gabriel Badilla, quien participaba en esa competencia pedestre el 20 de noviembre anterior.

Badilla falleció mientras corría la prueba de 10 kilómetros.

Este viernes, Núñez ofreció una conferencia de prensa para dar los detalles de la sexta edición de la prueba que será el 11 y 12 de noviembre. Ahí dijo que ese era el único momento en que se iba a hablar del deceso del excapitán del conjunto tibaseño.

"El tema de Gabriel fue muy complicado, más a nivel personal que a nivel de organización. Quiero ser claro que esta vez será la única ocasión que voy a referirme a este tema, por una sencilla razón, porque es un tema que me duele mucho, pero mi dolor no se compara con el de la familia de Gabriel, como yo mismo se los expresé", comentó Núñez.

El organizador hace una pausa, respira hondo para contener las lágrimas y agradece a aquellas personas que se solidarizaron con él en aquel momento. También recordó cómo lo atacaron en las redes sociales e incluso lo llamaron a su teléfono personal para insultarlo y hacerle responsable de lo ocurrido con el exfutbolista.

"Estoy muy agradecido con la familia (del exjugador) porque en momentos tan complicados para ellos, supieron entender lo que pasó y me dieron esa voz y palabras de aliento para mí. Ha sido una familia excepcional y les estoy muy agradecidos. Precisamente, por estas razones es que no quiero hablar más del tema, para no hacerle daño a su familia, por respeto a ellos", añadió Núñez.

El organizador aseguró que siempre contó con los permisos correspondientes y la prueba se llevó a cabo bajo las normativas que pide la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Además, indicó que realizó toda la tramitología ante los diferentes entes, como la Municipalidad de Santa Ana, el alcalde Gerardo Oviedo y la Cruz Roja de la localidad.

Continúa la prueba. Núñez también manifestó que no será la última edición de la prueba como se rumoró días atrás. Por el contrario, dio a conocer que la sexta edición está en marcha.

Para el 11 de noviembre está programada una carrera de 5 km, y para el 12 de noviembre las distancias de 10 km y 21 km.

"Para este año la novedad será un Fun Run que se realizará el día sábado a las 7 a. m., con una distancia de 5 kilómetros para los que quieran disfrutar de una distancia amigable e inician en este deporte. También es como una forma de estiramiento para los runners que estarán en la media maratón", añadió Núñez

Las inscripciones están disponibles en la página www.lindorarun.com, con un costo de ¢12.000 para los 5 km, precio vigente para aquellos que se anoten antes del 15 de julio, así como ¢13.000 en los 10 km y ¢20.000 en la media maratón. En estos últimos casos, dicho monto está disponible para quienes se inscriban antes del 15 de mayo.

El director de la competencia comentó que esperan unas 3.000 personas y nuevamente darán camisetas Adidas de última tecnología para los participantes, así como todos los beneficios con que contaron los atletas en las ediciones anteriores.











Comparta este artículo Deportes Organizador de Lindora Run: 'Mi dolor no se compara con el de la familia de Gabriel Badilla' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Organizador de Lindora Run: 'Mi dolor no se compara con el de la familia de Gabriel Badilla' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.