Lesión de tibia ha sido un tormento para Leonardo Chacón durante siete meses

En marzo de este año, Leonardo Chacón sufrió una lesión de la que, hasta ahora, no ha podido sanarse al 100%.

La fisura en la tibia de la pierna derecha ha sido un calvario para el liberiano, quien en este momento tiene como objetivo dejar esa dolencia atrás para iniciar su proceso de maratón.

El domingo, el extriatleta participó en el Reto Electrolit, competencia de su patrocinador y la primera como deportista dedicado solamente al atletismo; sin embargo, el proceso comienza oficialmente cuando esté sin dolor.

Chacón comentó que todavía la semana anterior seguía en análisis de la lesión, por lo que está sometido a un tratamiento para terminar de recuperarse, porque persisten las molestias, aunque son menores.

"No me voy a apresurar, gracias a Dios tengo oportunidad de decidir lo que se va a hacer. Realmente estoy positivo porque ya puedo correr", comentó el tico.

Pese al dolor, Leo compitió en el Ironman 70.3 Costa Rica en junio, competencia que ya tenía programada.

"Llegué vacío, pero había compromisos de por medio y era necesario participar. Gracias a Dios mi patrocinador me da la posibilidad de ir a casa, arreglar todo, bajar cargas y todo el estrés del año. No saben lo estresante que es tener compromisos y no poder salir a correr ni un solo día a la semana porque duele demasiado", recordó Chacón.

Por esas razones, para el atleta ha sido un 2017 agobiante, luchando con una lesión que se le ha dificultado más de lo esperado mientras cumplía con responsabilidades.

Ahora es cuando el atleta quiere darle vuelta a la página y para eso sabe que es necesario que el próximo año se inicie sin ningún tipo de padecimiento.

"Tengo que ponerme a la disposición de los ortopédicos, de Pedro (Rodríguez, su entrenador), para recuperar la pierna y que iniciando el 2018 todo esté al 100%. Vuelvo a sentir las sensaciones bonitas de estar en la carretera", expresó el guanacasteco.

Ni él ni su técnico quieren apresurar el proceso, por lo que desde este lunes y en las próximas tres semanas empezó un periodo de transición, con descanso y baja de cargas. Después se enfocarán en fortalecer los músculos y finalmente irán aumentando las distancias, explicó Rodríguez.

"Lo primero es mejorar los 5.000 metros, estar por debajo de 15 (minutos), correr por debajo de 30 minutos en 10.000, para mejorar la velocidad de paso, preparar una buena media maratón, que nos dé un parámetro base, (...) para que cuando haga la maratón tenga una idea de cuál es el ritmo que se puede correr".

Si el plan se cumple de acuerdo a lo previsto por su preparador, Chacón disputará su primera maratón en setiembre del próximo año, en Berlín.

"No correré una maratón en el primer semestre, ya está decidido, porque estaré concentrado en curarme completamente, que en enero el chasís esté fuerte para todo el volumen pronosticado. Elegimos Berlín porque es la más rápida, entonces uno tiene que probarse en esas; es un proceso nuevo, muy ambicioso", añadió Leo.