Leonardo Chacón se dedica solo a la maratón

Desde este miércoles Leonardo Chacón dejó atrás 20 años de carrera en el triatlón. No más rutinas en bicicleta sobre el asfalto caliente ni entrenamientos exhaustivos en la piscina. Las bicicletas se quedarán encadenadas en la casa y las gafas y la gorra de nadar guardadas en un estante, porque el atleta liberiano se concentrará en su próximo objetivo: lograr la marca de la maratón para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El deportista costarricense, quien en junio anterior, en una entrevista en la sección Diálogos de La Nación, anunció las primeras pinceladas de su proyecto, buscará ser el primer atleta tico en competir en dos disciplinas deportivas diferentes en una olimpiada, tras participar en el triatlón de los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

Bajo las órdenes del entrenador cubano Pedro Rodríguez, Leo empezará su trajín en el asfalto en la carrera el Reto Electrolit, el próximo 22 de octubre y dentro de su planificación está correr al menos una prueba pedestre más este año.

Además, en su calendario para el 2018 estaría competir en dos maratones, las cuales podrían ser la de Rótterdam (Holanda) en abril y la de Chicago (Estados Unidos) a mediados de octubre.

"Veníamos madurando la idea, pero antes tenía que finiquitar ciertos compromisos que tenía y ahora voy a entrar de lleno porque sabemos que las maratones tenemos que madurarlas como atletas, tendré tiempo para ir quemando etapa por etapa de la mano de Pedro (Rodríguez), con quien llevaré este reto. Él es mi amigo y le gusta el trabajo duro al cual me tendré que someter", dijo Chacón.

Para clasificar a la maratón de Río 2016 la marca es de 2 horas y 19 minutos, por lo que el hoy extriatleta se entrena para correr a un ritmo aproximado de 3 minutos y 17 segundos el kilómetro. Para alcanzar su meta ya subió sus volúmenes semanales de trabajo al pasar de correr 50 km por semana a 110 km, aproximadamente. Así mismo, dejó de nadar alrededor de 24 km semanales, como parte de su preparación para el triatlón.

"No había pensado que podría ser el primer atleta costarricense en participar en dos deportes diferentes en una olimpiada, suena bonito, pero es una opción que se debe ir construyendo. De buenas a primeras no vamos a comenzar a correr una maratón. En nuestro caso vamos etapa por etapa, tenemos que llegar a correr muy rápido un 5.000, un 10.000, un 21.000 y ahí decidiendo las carreras", añadió Chacón.

De momento Leonardo está muy agradecido con el patrocinio de la marca Electrolit, pues tiene claro que hay un camino por delante que no será sencillo y además del apoyo económico, acepta que necesitará de los consejos de los corredores experimentados.

"Vamos a tener un test el primer semestre del próximo año para ir a darme contra el muro a sufrir, ir madurando esta distancia en la que soy un novato, voy a llegar a aprender con humildad, a entregar lo mejor de mí, por lo que agradezco todos los consejos. A César (Lizano) de una vez le advierto que le voy a agradecer muchísimo sus consejos de cómo se corre una maratón", confesó Chacón.

Sobre su carrera en el triatlón, el guanacasteco confesó que se siente orgulloso porque lo dio todo por el país cada vez que salió a competir.

"A nivel personal tuve varios resultados en triatlón que me enorgullecen, pero si las comparamos a nivel internacional, fueron modestos. Pude lograr mis clasificaciones, representar a Costa Rica lo mejor que pude, pero igual fueron modestos y creo que ahora vienen triatletas con mucho más proyección, por lo que a veces es necesario hacerse a un lado y dejarlos crecer", añadió Chacón.

Precisamente ese mismo espíritu competitivo fue lo que le llevó a plantearse un nuevo reto deportivo.

"No quería acabar con mi carrera deportiva, pero para poder darle continuidad necesitaba un reto muy grande para que me llenará de energías, para salir a entrenar duro y estuvimos madurando. Creo que un ser humano sin objetivos se queda estancado y a nivel deportivo me estoy proponiendo este gran objetivo, el cual vamos a intentar", aseguró Chacón.

Leonardo, quien se viene recuperando de una fisura en la tibia de su pierna derecha, comentó que cada vez son menos las molestias y confía en poder estar al 100% en los próximos días.