Fecoa pide a autoridades quitarle permisos a La Candelaria

Carrera se realizará este domingo

Grupo Publicitario, empresa que cronometra el evento, afirma que la Federación no tiene sustento legal para hacerlo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La edición 32 de la carrera La Candelaria sigue generando disputas entre la organización y la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Este miércoles, la Fecoa indicó a La Nación que la directiva decidió enviar una solicitud al Ministerio de Salud, a la Dirección de Tránsito y a las municipalidades de Cartago y Paraíso para que le revoquen los permisos dados a esta competencia.

Según Gustavo Álvarez, vicepresidente de la Federación, esto se hace por ser una carrera que no está avalada.

"Se envió un oficio asumiendo que sí existen los permisos. Se les comunica que no es evento atlético, puesto que no tiene aval de la Federación y por ende tampoco del Icoder", comentó Álvarez.

Al consultarle por qué esa determinación se toma pocos días antes de la carrera, Álvarez explicó que no tenían claro si la competencia iba a solicitar el aval, pues nunca hubo comunicación con la organización.

"Escuchamos el rumor de que no se iba a avalar, pero hasta que el organizador lo hizo público, lo supimos", comentó.

El visto bueno para una carrera de atletismo debe ser solicitado al menos un mes antes.

La Fecoa sostiene que esta no es la primera vez que recurre a una medida de este tipo.

"Esto en general siempre se hace, pero es que muchas carreras sin aval ni siquiera sacan permisos de estas entidades, porque algunas ocurren en provincia y no se sabe cómo se manejan", dijo Álvarez.

Martín Artavia, organizador de La Candelaria, siente que este tipo de medida es una persecusión.

"Eso me suena más a boicot. Hay un montón de carreras que no han sido avaladas y no hacen nada", señaló.

Por su parte, Rodolfo Villalobos, director de Grupo Publicitario, empresa que cronometra el evento, indicó que la Fecoa no puede pedir una revocatoria de esos permisos.

"No hay un sustento legal para que una institución privada como la Fecoa pida a una institución del Estado que deroge algo, si la persona o empresa que solicitó cumple con los requisitos. Se puede perder si se incumple con los requisitos solicitados, pero todos los permisos de esta carrera se han sacado bien, todo lo que la ley exige se cumple".

El departamento de prensa del Ministerio de Salud respondió que el permiso segue en firme, y que no han recibido alguna solicitud de la Fecoa.

La Nación también intentó contactar a la oficina de prensa de la Municipalidad de Cartago, pero no atendieron las llamadas.

Por su parte, la subdirectora de Tránsito, Sonia Monge, dijo que hará la consulta ante Ingeniería de Tránsito, ya que por el momento no le habían comunicado de alguna solicitud de cancelar el permiso sobre esta carrera.











Comparta este artículo Deportes Fecoa pide a autoridades quitarle permisos a La Candelaria Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Fecoa pide a autoridades quitarle permisos a La Candelaria Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.