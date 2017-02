Carrera La Candelaria está en firme para este domingo

Policía de Tránsito se hará presente en la competencia

Todo indica que la edición 36 de La Candelaria se hará sin problema, este domingo entre La Lima de Cartago y Paraíso.

La clásica competencia cuenta con los permisos de Tránsito, Ministerio de Salud y municipalidades, aunque no tiene el aval de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

Eso provocó que la misma Fecoa solicitara a estas instituciones, mediante un correo electrónico, que revocara las autorizaciones dadas. Sin embargo, hasta este viernes en la tarde la organización de la carrera no tenía ninguna notificación al respecto.

La subdirectora de Tránsito, Sonia Monge, indicó este viernes a La Nación que La Candelaria tenía el permiso de Ingeniería de Tránsito desde octubre anterior y que no tenían ninguna petición por parte de la Federación.

"Nada dice que tengamos que tener el visto bueno de la Fecoa para dar una autorización. Lo que se necesita para que la Policía de Tránsito esté es que Ingeniería de Tránsito dé el aval y ya está", comentó Monge.

Por su parte, Rodolfo Villalobos, director de Grupo Publicitario, empresa que cronometra el evento, dijo que no han recibido ninguna indicación sobre una posible revocatoria.

"Un permiso se puede perder si se incumple con los requisitos solicitados, pero todos los permisos de esta carrera se han sacado bien, todo lo que la ley exige se cumple", dijo Villalobos el miércoles anterior.

La Candelaria abrió un cupo de 5.000 inscripciones, y hasta este viernes tenían 4.000 registrados y la proyección es llegar a 4.500.

Villalobos no cree que la carrera de La Sele, la cual también será este domingo, haya afectado la cantidad de personas que estarán en Cartago.

"No afectó, se hizo lo mismo del año pasado, realmente no creció que es lo que hubiésemos deseado. No nos afectó directamente la carrera de La Sele, creo yo, porque La Candelaria es una clásica, entonces la gente ya la tiene calendarizada", apuntó.

Las inscripciones tenían un precio de ¢17.000, pero la organización inició una promoción de 3x2, en ¢34.000, por lo que cada corredor tendría que pagar ¢11.000. Si lo hace de forma individual, hay una rebaja de ¢3.000.

Por no estar avalada, los atletas nacionales federados que compitan serían castigados por la Fecoa. No obstante, la organización invitó tres corredores internacionales élite: el guatemalteco Amado García, el mexicano Patricio Castillo y la venezolana Yolimar Pineda.

La carrera de 10,3 kilómetros saldrá a las 6:30 a. m. de la Dos Pinos, en La Lima, y cerrará en el parque de Paraíso. Este año será dedicada al narrador deportivo Mario McGregor, quien falleció el 13 de enero.

Carrera La Sele debutará en atletismo. El mismo domingo, la Federación Costarricense de Fútbol dará el banderazo de salida a la primera edición de la carrera La Sele, la cual se realizará en distancias de 10 y 21 kilómetros.

La media maratón tendrá un terreno, en mayoría, de descenso, con salida a las 5:30 a. m. en Plaza Lincoln, Moravia, y llegada en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela. Ahí mismo será la meta para los atletas de 10 km, quienes saldrán a las 6 a. m. desde el Centro Comercial Lagunillas, en Heredia.

Los nombres que estarán en esta competencia presagian una lucha hasta el final.

Jenny Méndez y Gabriela Traña se verán en los 21 kilómetros: "Todos tenemos como meta bajar las marcas personales y esta carrera será un éxito para lograrlo. Abrir con esta media maratón a principio de año augura un buen arranque para que muchos podamos mejorar tiempos y esperemos que todo nos salga bien", comentó la maratonista Jenny Méndez en un comunicado de la Fedefútbol.

En masculino se enfrentarán César Lizano, Daniel Johanning y Julio Áviles.

Mientras tanto, en los 10 kilómeros resaltan los nombres de Yorman Rivas, Aldo Vega, Alejandro Calderón, Javier Fernández, Carlos Luis Chavarría y José Enrique Calvo.

Según informó la Fedefútbol a este medio, esta tarde tenían 2.100 inscritos entre las dos distancias.











