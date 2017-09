Atleta Javier Fernández se expone a sanción de dos años por participar en carreras sin aval

El atleta Javier Fernández, del equipo Scotiabank, podría ser suspendido dos años por parte de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), al ser reincidente al participar en carreras sin aval.

El brumoso recibió una notificación del castigo el lunes; sin embargo, tiene posibilidad de defenderse para que esto no quede en firme.

"Se trata de un debido proceso, cuando se suspende tiene derecho a la apelación", comentó el vicepresidente de la Fecoa, Gustavo Álvarez.

El próximo martes Fernández tendrá una audiencia para que dé una explicación de su presencia en competencias como Relevos Zona Norte (8 de mayo de 2016) y la carrera atlética Capellades (28 de mayo de 2017).

Pese a ello, el corredor afirma que desconoce cuáles son los eventos por los que lo sancionan.

"He estado corriendo carreras con aval, pero el problema es que la gente de la organización le dice que sí está avalada y uno se averigua luego y no estaba. Tengo problemas con eso porque yo vivo de las carreras", dijo.

Antes de que la sanción sea oficial, la Fecoa envía al corredor llamadas de atención para advertirle que está incurriendo en una falta y así se hizo con Fernández, aunque él mencionó que nunca recibió esos avisos.

"No quiero que mi expediente sea manchado porque en la Fecoa nunca me dieron a conocer esto, ni carta de amonestación o algo parecido. Nunca me llegó una notificación, nunca recibí nada", comentó.

Un problema de comunicación entre las partes ha dificultado la situación del atleta, pues mientras la Fecoa muestra pruebas de los correos, Fernández niega haberlos recibido.

"Incluso se le llamó a una audiencia en la comisión disciplinaria y él no fue, de hecho algunos otros que fueron citados llegaron, pero él no. Eso fue hace como tres meses. El problema es que Javier no usa correos, se le manda y se le habla... él sabía", explicó el directivo de la Fecoa.

Álvarez insiste en que los atletas tienen la obligación de ser "responsables" y preguntar cuáles competencias están avaladas y cuáles no.

"Generalmente cuando una carrera no tiene aval, nosotros lo publicamos, si es conocida".

Javier resaltó que para él es un problema cuando las competencias pedestres que dan buenos premios están sin aval, pues se pierde la oportunidad de ganar dinero.

"Uno necesita que la Fecoa le ayude con una beca o algo para no hacer carreras no avaladas. Gracias a mis patrocinadores puedo vivir, es el sustento mío, tengo dos hijos y mi esposa, necesito estar corriendo dos fines de semana por mes", concluyó.

Además de Fernández, la Fecoa tiene una sanción de un año a Erick Meléndez e hizo una llamada de atención a Jason Villalobos, por la misma situación.