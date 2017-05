Javier Fernández y Cristina Marín ganaron la Sol y Arena

Los atletas costarricenses Javier Fernández y Cristina Marín impusieron sus condiciones en la Clasica Sol y Arena, que se disputó este sábado en Puntarenas.

Fernández es oriundo de Cot de Cartago y registró un tiempo de 34 minutos y 14 segundos, superando a Jaén López con 34:29 y al mexicano César Luis Miravete, que registró 35:09.

"Agradecerle a Dios la oportunidad que me da de ganar hoy (ayer). Se lo dedico a todas las personas que me conocen y más a mi entrenador, que gracias a él he dado la cara por el equipo. He estado subiendo mucho como veterano que soy ahora que estoy en otra categoría darle para adelante para lo que viene", explicó Fernández tras la competencia.

En la categoría femenina la ganadora fue la experimentada Cristina Marín, quien paró el cronómetro en 42 minutos y 17 segundos; seguida por la salvadoreña Marta Jiménez, que registró 43:06.

"En esta carrera he llegado 12 veces en segundo lugar y otras en tercer lugar. La verdad cuando venía cerrando pensaba que tenía que ganar y que no tuviera una lesión en el cierre", señaló Marín.











