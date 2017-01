Carrera de obstáculos Indian Race será la primera de nuevo campeonato nacional

Primera edición será el próximo 18 de marzo, en Puntarenas

La primera edición de la carrera de obstáculos Indian Race también será el inicio del nuevo campeonato nacional de esta modalidad.

Este evento, que consta de correr e ir superando pruebas durante 8,5 kilómetros, se disputará el próximo 18 de marzo, en la finca Aranjuez, en Puntarenas.

La idea de realizar este tipo de competencias, las cuales ya se han desarrollado antes en el país, nació como parte de una pasión de Rodolfo Villalobos, organizador de carreras de atletismo y desde el año pasado presidente de la Federación de Urbanatlón Costa Rica.

"Las carreras que se han desarrollado aquí no tienen la cantidad ni la calidad de obstáculos que vamos a incluir, por eso decidimos hacer una con dificultades moderadas y difíciles", explicó Villalobos.

Su guía ha sido la Federación Internacional de Carreras de Obstáculos, a la cual la organización tica ya está adscrita, así como al Instituto Costarricense del Deporte (Icoder). El único punto pendiente es que Indian Race quede oficializada como la primera fecha del campeonato nacional.

"Parte de lo que estamos haciendo es ordenar un poco las pruebas de obstáculos. La idea es armar un calendario de eventos de este tipo, pero se tienen que empezar las cosas de forma ordenada", añadió Villalobos.

Un reto exigente. Correr 8,5 kilómetros con obstáculos y en un terreno variado puede traducirse en que la persona percibirá un trayecto de 12 o 15 kilómetros en atletismo.

La dificultad con la que se toparán los competidores es alta, aunque también se encontrarán con desafíos más sencillos que otros.

"No podemos poner todos los obstáculos difíciles, porque pasaríamos a un evento brutal, entonces regulamos para los que no han hecho esto nunca no lo sientan como imposible. Pero eso sí, no es fácil, es difícil, pueden llegar al 80 o 100% de sus capacidades, dependerá de cada persona", señaló Rodolfo Villalobos.

En total habrá de 20 a 30 obstáculos, distanciados entre 1 y 1,5 kilómetros, por ejemplo, el pecho al suelo, que normalmente consiste en pasar arrastrados entre el suelo y un alambre de púas, aunque en esta ocasión será con cables que tendrán voltaje.

Otros de los más exigentes será la pila de lodo, donde los corredores tienen que caminar ayudados solo por un mecate. También estará el pasamanos y si se sueltan caerán en una piscina y tendrán que volver desde el principio.

Los participantes saldrán del hotel Puerto Azul hacia la finca, pero lo harán en panga, durante 10 o 15 minutos, ya que en carro el trayecto es más largo, porque tendrían que caminar para llegar a la salida oficial.

Según comentó Rodolfo Villalobos, esta modalidad de carreras tiene un mercado amplio, pues ya hay grupos de atletas organizados, sobre todo provenientes de gimnasios, que gustan de estas competencias.

Prueba de ello es que en los primeros días de abiertas las inscripciones, se vendieron las primeras 50, con un precio especial de $22 (¢12.400). A partir de ahora y hasta el 15 de febrero el costo es de $40 (¢22.500); después será de $50 (¢28.100).

El cupo es de 600 personas y los ganadores (en masculino y femenino) serán declarados campeones nacionales y tendrán derecho a asistir al Panamericano de Carreras de Obstáculos que se realizará en octubre de este año, en Atlanta, Estados Unidos. Ellos contarán con el tiquete aéreo, hospedaje y gastos.











