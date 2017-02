Guatemalteco Amado García se dejó La Candelaria

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cartago

Sin rivales de peso, tanto el guatemalteco Amado García, como la venezolana Yolimar Pineda, ganaron fácilmente sus categorías en la 36 edición de la Carrera La Candelaria, en los 10 kilómetros entre Cartago y Paraíso.

García, fue seguido por el mexicano Patricio Castillo, pero sin hacerle peligrar su triunfo en ningún momento.

Por su parte, Pineda quien es atleta olímipica en su país, le sacó una considerable ventaja a su inmediata seguidora, que fue Laura Vega.

El chapín reconoció que no mejoró el tiempo (32.02), por no tener fuerte competencia en el trayecto.

"Empecé lento y el viento que soplaba me afectó, pero a partir del kilometro seis entré en calor, en realidad fue fácil la victoria".

García agregó que cómo no conocía a nadie de sus rivales (la Federación Costarricense de Atletismo advirtió a sus agremiados, que sí participaban serían sancionados, porque la carrera no tenía su aval).

"Comencé con cuidado, pero luego ví que nadie me seguía de cerca y terminé tranquilo", explicó

La venezolana de 31 años, considera que ganar esta competencia no le fue difícil.

"Nunca me sentí preocupada porque le tomé mucha distancia a mis rivales desde el principio.Esta carrera me sirve cómo preparación para participar en el Mundial de Atletismo, en Rotterdam, Holanda".

Pineda, originaria del departamento de Carabovo, el año pasado participó en los Juegos Olímpicos de Ríos de Janeiro, en la modalidad de maratón, ocupando el lugar 93 entre l80 competidores.

"Soy la número 10 en el escalafón de América Latina, competí en los Juegos Olímpicos de Londres, en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, entre otros".

Boicot. En cuánto a la organización, de La Candelaria, uno de sus organizadores, Martín Artavia, denunció que hubo un boicot, contra la carrera, liderado por la Fecoa.

"No pedimos su aval porque no ayudan en nada, pero están prestos a que les demos el 10% de lo recaudado, por ello fue que nos boicotearon amedrentando a los atletas federados, que no participaran".

Artavia estimó que participaron cómo 4.000 atletas.

"Muchos mojados, o sea que no pagan por lo que inicialmente creo que tuvimos pérdidas en la

administración. Aquí en Paraíso también se nos hizo la guerra son un grupo de resentidos que cuándo esta carrera nadie la quería, nosotros la levantamos", finalizó Artavia

Posiciones

Masculino

Amado García 32.02

Patricio Castillo 32. 27

Henry Gómez 32.34

Dylan Calvo 32.45

César Luis Miravete 33.47

Mujeres

Yolymar Pineda 38.l3

Laura Vega 39.32

Norma Rodríguez 40.23

Georgina Delgado 40.34

Ana Vega 40.52