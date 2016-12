Ganador de San Silvestre se definió por un segundo

Clásica cerró competencias del 2016

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Los atletas César Lizano y Javier Fernández (Scotiabank) hicieron lo que pocas veces se consigue en el atletismo nacional: correr como equipo para alcanzar un objetivo.

Sucedió este sábado en la San Silvestre, donde ambos se ayudaron en diferentes tramos de la competencia y cumplieron con la estrategia de entrar juntos a meta, frente a tienda Runners en Pavas, donde se cumplieron los 10, 4 kilómetros.

Pese a ingresar casi de la mano, uno de los dos tenía que ser el ganador y ese privilegio quedó para Fernández, quien registró un tiempo de 33 minutos y 26 segundos, mientras que Lizano marcó un segundo más.

“Lo planeamos (entrar juntos) durante la semana, calculamos bien con los rivales que eran y la idea fue dejarlos atrás en la mitad de carrera”, confesó Fernández al terminar.

La táctica funcionó como querían. César fue quien impuso el ritmo en los primeros kilómetros de subida, cuando cruzaban el bulevar de Rohrmoser.

Hasta ese momento no lograban quitarse de encima a adversarios como Hibert Mora y Daniel Johanning, de Coopenae.

Fue en el paso por la Contralogría, en La Sabana, que tanto Fernández como Lizano fueron dejando rezagados a los demás.

“Nosotros entrenamos juntos, nos sabemos las mañas de cada uno, en qué estamos fuertes y débiles, y lo aprovechamos al máximo para sacar diferencia a los rivales”, explicó Lizano.

Eso quedó en evidencia en los tramos de ascenso y descenso, cuando alguno de los dos tomaba ventaja, pero después su compañero lo alcanzaba.

“Tenemos dos fuertes: yo subiendo y Javier bajando, ahí estaba la estrategia, trabajar el ascenso conmigo y el descenso con él. Terminar la carrera así es un agradecimiento al equipo como tal, que es el que nos da el soporte”, añadió Lizano.

Traña triunfó en el cierre. En femenino, la disputa estuvo casi hasta el final de la competencia entre las corredoras Gabriela Traña y Mónica Vargas, quienes en la mayor parte del recorrido estuvieron muy de cerca.

Sin embargo, cuando empezó el último kilómetro, Traña hizo un pequeño cambio de ritmo y Vargas no pudo seguirla.

“Esta es una carrera muy estratégica. Salí fuerte y me mantuve, pero vi que Mónica estaba bien y no podía hacer loco en ese momento. Seguí en la lucha y al final la resistencia me ayudó para ganar ”, apuntó Traña.











Comparta este artículo Deportes Ganador de San Silvestre se definió por un segundo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Ganador de San Silvestre se definió por un segundo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.