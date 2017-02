Los gemelos Fallas Navarro se disputan la supremacía de la Carrera del Chirripó

Reto en la cima de Costa Rica

A Juan Luis y Juan Ramón Fallas Navarro no solo los une el ser hermanos gemelos, compartir su primer nombre y ganar en cinco ocasiones cada uno la Carrera del Chirripó.

Los gemelos de Olán de Buenos Aires de Puntarenas también ambicionan ganar la emblemática prueba de campo traviesa, este sábado cuando dé inicio a partir de las 7 a. m. en la plaza de San Gerardo de Rivas.

Los Fallas Navarro juntos con otros 223 corredores deberán completar los 34 kilómetros de ida y regreso desde la comunidad que está al pie del macizo, a 1.350 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta Base Crestones a 3.400 msnm para saber quién podrá salir vencedor por sexta ocasión y convertirse en el atleta más galardonado del evento.

Juan Luis se dejó el primer lugar por cuatro años seguidos, saliendo victorioso del 2007 al 2010 y posteriormente volvió a ganar en la edición del 2016. Por su parte, Juan Ramón impuso su ley del 2011 al 2015 en forma consecutiva.

Es por eso que a sus 32 años, los Fallas Navarro tienen como objetivo sumar su triunfo número seis e imponer un nuevo récord.

Durante nueve años, Juan Ramón y Juan Luis corrieron en el mismo equipo, primero con Electrónica Obando junto a su hermano menor, Johnny, y posteriormente bajo la bandera del Team Fixur Physical Zone, ambas empresas en Pérez Zeledón.

No obstante, en la edición anterior Juan Luis continuó con su antiguo patrocinio, mientras Juan Ramón fue contactado por la montañista Gineth Soto, quien lo llevó al G. Soto Team junto a Abraham Serrano.

Precisamente el cambio de equipo les hizo variar la estrategia de competencia, pues anteriormente Juan Luis, Juan Ramón y Johnny compitieron dándose apoyo mutuamente, situación que varió en la última edición, en la que Juan Ramón perdió su hegemonía.

"Antes nos ayudábamos porque corríamos para el mismo equipo. Durante casi año y medio estuve prácticamente retirado, solo corría la del Chirripó. Entonces me llamó el Team Fixur Physical Zone y volvimos a retomarlo e involucrarme en las pruebas de montaña", comentó Juan Luis.

Juan Ramón confesó que ahora trabajan diferente las carreras, ya no se ayudan ni se pregunta cómo va uno y otro para no sacarse ventaja.

"En la última carrera Luis y yo casi no nos hablamos para que ninguno sacara provecho. Antes si uno ya no aguantaba el otro se iba al frente, pero ahora es diferente, hay que que tantear cómo está el otro para medirlo y ver cómo se comporta en la competencia", admitió Juan Ramón.

¿Cómo llegan? Tanto Juan Ramón como Juan Luis no se han entrenado tan fuerte como en otros años para la Carrera del Chirripó, Juan Luis por una lesión en un empeine tras cortarse con un machete, mientras que Juan Ramón tiene la mente puesta en la maratón de Boston, en Estados Unidos, el próximo 17 de abril para la que está inscrito.

"Este año el plan de trabajo está enfocado en pista y carretera, no tanto en montaña, por la maratón de Boston. Estoy fuerte pero no tan rápido como en otras ediciones, pero sí me siento bien. Como Juan Luis estuvo lesionado, creo que estamos parejos, incluso hace dos semanas le gané en la carrera de Dominicalito por más de dos minutos", contó Juan Ramón.

Juan Luis también es del criterio de que la condición de ambos es muy similar y pese a su lesión volvió a los entrenamientos a principios de enero. El atleta considera que con el volumen de trabajo que lleva a cabo, corriendo hasta 170 kilómetros por semana, llegará bien a la carrera.

"Estamos parecidos. Es cierto que me ganó en Dominicalito, pero era mi primera carrera desde que me lesioné. Actualmente ya bajamos la intensidad en los entrenamientos, estoy más rápido y me parece que andamos muy parecidos. La diferencia se puede hacer en la técnica para bajar y subir, es lo que marca el Chirripó", puntualizó el mayor de los gemelos.

La carrera

- Sale a las 7 a. m. de San Gerardo de Rivas a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

- Los primeros 17 kilómertros son de ascenso hasta Base Crestones y posteriormente se deuelve al punto de partida para completar 34 km.

Participantes:

225 atletas

Con más títulos:

En varones: Juan Ramón y Juan Luis Fallas Navarro, ambos con cinco.

En damas: Andrea Sanabria Jiménez con siete victorias.











