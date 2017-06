Atletas disputaron Clásica San Juan entre autobuses y carros

Aunque previo a la competencia la organización de la Clásica Internacional San Juan aseguró que contarían con oficiales de Tránsito y Fuerza Pública, esto no sucedió.

Desde la salida, en la recicladora Luna, en Ochomogo, se vislumbraba que los atletas iban a tener una tarea contra los 21 kilómetros y los automóviles.

En ese punto no había ningún miembro de la Policía de Tránsito, lo que dificultó la salida, en medio de la autopista Florencio del Castillo.

Mientras los 711 corredores de media maratón esperaban para iniciar la edición 40, subían furgones y autobuses con la única regulación de un juez de carrera con bandera.

"La salida es en plena autopista y es un poco desordenada, teníamos buses pasando a la par, al menos podrían poner una cuerda o algo(...)me pareció un poco peligrosa esa parte", comentó Diana Bogantes, quien resultó ganadora en la rama femenina.

Al finalizar la competencia, la organización mostró los permisos dados por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, en los que se comprometía a dar un servicio que finalmente no llegó.

"Se sacaron todos los permisos, incluso por primera vez el Ministerio de Salud avaló esta carrera. Cumplimos con los requisitos, incluso tres días antes el tránsito de Goicochea nos prometió los oficiales (....), pero lamentablamente no tenemos ninguna información al respecto, no recibimos ninguna comunicación", destacó el presidente del Comité de Deporte de Tibás, Bernal Rodríguez.

Isidro Arias, vicepresidente municipal, dijo que la Policía de Tránsito ahora deberá darles una justificación sobre su ausencia.

"Tenemos que saber qué pasó, porque no puede pasar esto, es una carrera que estamos luchando para levantarla".

La ausencia del Tránsito hizo que el temor se sintiera en la mayoría de corredores, aunque otros, como el guatemalteco Alfredo Arévalo, vencedor en Tibás, se sintió tranquilo.

"Se formó un embudo en la pasada por San José, lo entiendo porque se pasa por el casco de la capital, pero todo el resto estuvo bien", dijo Arévalo.

Diferente fue el sentir del brumoso Javier Fernández, quien estuvo a su lado en todo el trayecto y solo se quedó rezagado en los últimos metros.

"Lastimosamente el tráfico no estuvo muy bien con nosotros, porque estuvimos corriendo solo con la Cruz Roja y algunos buses se nos atravesaron. No sé qué pasó con el tráfico que no llegó", mencionó Fernández.

En los cruces habían personas con banderas; sin embargo, eso no garantiza la seguridad del atleta.

"Se perdió el control del tránsito, solo habían algunos muchachos, pero esos no tenían autoridad sobre los choferes. Cuando venía un bus era un poco estresante, porque hay que ir mentalizado en la carrera y en quitarse carros", señaló Sebastián Rodríguez.

Algunos dejaron en evidencia su molestia por esta situación, como fue el caso de Nelson Calderón.

"En Tres Ríos había que correr en la mitad de la calle y en San Pedro por la acera. Me sentí muy inseguro", aseveró.

Los momentos más complicados se dieron en Tres Ríos, sectores de San Pedro y en el centro de San José.

"Sé que es difícil porque no se pueden cerrar todas las calles, pero sí fue complicado porque había mucho vehículo, hace falta más control", agregó Norma Rodríguez.

Resultados

Masculino 21 kilómetros

1. Alfredo Arévalo 01:06:31

2. Javier Fernández 01:06:42

3. César Miravete 01:07:52

Femenino 21 kilómetros

1. Diana Bogantes 01:20:18

2. Jenny Méndez 01:21:06

3. Lorna Vargas 01:21:55

Masculino 10 kilómetros

1. César Lizano 00:29:13

2. Gustavo Mora 00:29:15

3. Alejandro Calderón 00:29:16

Femenino 10 kilómetros

1. Andrea Valvo 00:35:49

2. Georgina Delgado 00:36:01

3.Fanny Gallegos 00:38:07