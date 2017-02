El rey de Chirripó tiene como meta terminar la maratón de Boston en 2 horas y 30 minutos

Atletismo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Después de imponerse en la edición 39 de la Carrera del Chirripó, Juan Ramón Fallas buscará recuperarse lo antes posible para estar a punto para correr la Maratón de Boston, Estados Unidos, que será el 17 de abril.

Lo mismo hace Abraham Serrano, quien fue tercero en la exigente prueba de montaña disputada el sábado.

Los fuertes ascensos y los escalofriantes descensos golpean mucho las piernas y la espalda de los corredores.

Pese a esto, ambos se proponen terminar los 42 kilómetros de Boston en un máximo de 2 horas y 30 minutos, según explicó su entrenador, Vianey Blanco.

"Juan Ramón tiene 2:32:00 en la maratón y Abraham 2:39 y fracción. Queremos bajar sus tiempos y estar en las 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Nos daremos por satisfecho si lo logramos. Tenemos un trabajo de 10 semanas con ese objetivo, incluso, hemos realizado fondos de hasta 30 km pensando en Boston, porque este año no entrenamos específicamente para Chirripó", dijo Picado.

De hecho, Picado reveló que el viernes tenían previsto correr 29 km, pero lo cambiaron por el Chirripó, aunque tiene claro que las condiciones en Boston son muy diferentes.Para acelerar la recuperación, ambos atletas realizaron ayer trabajo de playa.

"Es para desintoxicar el cuerpo, porque es claro que están muy desgastados por el esfuerzo. Aún tenemos un par de semanas de trabajos intensos antes de empezar a bajar las cargas pensado en Boston", agregó Picado, quien indicó que se irán a Estados Unidos el 12 de abril.

Por su parte, Juan Ramón Fallas, quien obtuvo su sexta victoria en el Chirripó, dijo sentirse bien preparado y considera que podrá recuperarse a tiempo para dar lo mejor.

"Hice mucho trabajo en calle para Boston, con fondos muy fuertes, incluso en calle de lastre. Me sentía fuerte, pero no tan rápido; sin embargo, por la forma en que le gané la Carrera del Chirripó a mi hermano Juan Luis, me demostró que estoy mejorando y estoy más rápido", aseguró Juan Ramón.Por su parte, Abraham Serrano, de 24 años, espera tener una buena participación.

"La planificación de los últimos meses se hizo pensando en Boston", aseveró.











Comparta este artículo Deportes El rey de Chirripó tiene como meta terminar la maratón de Boston en 2 horas y 30 minutos Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: El rey de Chirripó tiene como meta terminar la maratón de Boston en 2 horas y 30 minutos Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.