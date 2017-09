César Lizano apunta a ganar una medalla en los Centroamericanos de Managua 2017

En una gran demostración de su actual estado físico, el fondista nacional César Lizano se impuso con autoridad este sábado en la prueba de los 21 kilómetros de la Maratón de Tamarindo 2017, que dio inicio a las 4 a. m.

Lizano, del equipo Scotiabank, concluyó el evento con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 21 segundos, manteniendo un intenso duelo con el también nacional Daniel Johanning (1:11:59) y con el guatemalteco Juan Trujillo, aunque finalmente logró una merecida victoria.

César ahora se prepara para competir en una media maratón en los Estados Unidos en octubre próximo y su principal prueba será los 42 kilómetros de los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, en diciembre próximo.

"Estoy agradecido con Dios porque me ha costado tomar ritmo. Después de lo que me pasó en Rótterdam, Holanda en el 2016 (quedó fuera de los Juegos Olímpicos por 28 segundos), he tenido que hacer un gran esfuerzo físico y mental, pero vamos progresando, en especial la parte mental, la cual hemos trabajado muy fuerte", aseguró Lizano.

El desamparadeño en aquella ocasión necesitaba un tiempo de 2:19:00 para clasificarse a Río 2016, sin embargo hizo 2:19:28, quedando fuera de las justas a pesar de la enorme preparación a la cual se había sometido.

"Es cierto que no se hizo un gran tiempo en Tamarindo, pero la humedad y la topografía lo hacen muy exigente, por lo que estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Estoy en una etapa en la que tenemos una gran carga de trabajo, entre un 70 u 80 por ciento y es necesario trabajar muy fuerte", añadió Lizano.

El fondista indicó que tiene un objetivo claro en los Juegos Centroamericanos y debido a ello es que intensifica su preparación para llegar a punto a Managua.

"Queremos ganar una medalla para Costa Rica. Sé que no es fácil, pero estamos satisfechos con lo que estamos haciendo, por lo que todo es cuestión de seguir por el mismo camino. Es claro que tendremos rivales muy fuertes, pero la ilusión es ganar una medalla para el país", admitió Lizano.

Sobre el evento en Tamarindo, Lizano argumentó que se puede decir que entre los corredores es una clásica por el nivel de organización que presenta.

"Es un reto correr a nivel del mar, pero la humedad y la topografía la hacen más complicada. Hay que saber controlar las emociones, no se puede salir tan rápido. De los puntos a favor es que la logística es muy buena, hay buena hidratación, se cierran las calles para que los atletas puedan correr libremente y eso es muy importante", puntualizó Lizano.