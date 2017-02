Juan Ramón Fallas recuperó el trono en la Carrera del Chirripó al ganar por sexta vez

Atletismo

En medio de trillos de barro, los hermanos Juan Ramón y Juan Luis Fallas se enfrascaron en una trepidante lucha para saber quién se quedaría con la sexta victoria en la Carrera del Chirripó.

Ambos empezaron la competencia con cinco triunfos cada uno, por lo que este sábado se podía romper el empate.

Al final el ganador fue Juan Ramón, quien obtuvo el primer lugar con un tiempo de 3:04:39, batiendo a su hermano en los últimos 2.500 metros, cuando habían dejado atrás los complicados senderos.

Juan Ramón recuperó el trono que su hermano le arrebató el año anterior y volvió a ser el máximo vencedor en la emblemática carrera de montaña.

Juan Luis intentó mantener la diferencia que había ganado en el ascenso, pero no resistió ante el embate de su gemelo, quien 'voló' en el descenso de una forma temeraria y casi suicida, para quitarse una diferencia de 40 segundos.

Los últimos 17 km de bajada Juan Ramón los completó en poco más de una hora y cuatro minutos, rompiendo su propia marca, que era de 1:09:19.

Al concluir la carrera en la plaza Gerardo de Rivas, donde también se inició, Luis quedó segundo con 3:05:47, mientras que Abraham Serrano terminó en la tercera casilla por tercera vez consecutiva (3:10:33).

La carrera fue una de las más disputadas de los últimos años, pero de nuevo los Fallas Navarro son los grandes protagonistas.

"Sabía que si alcanzaba a Luis le iba a ganar, pues yo estoy más rápido en el plano. Cuando salimos de los senderos lo alcancé y le dije que me diera campo, porque me sentía mejor,. Él me dio campo para venir y ganar la carrera", confesó Juan Ramón, quien se prepara para la maratón de Boston (Estados Unidos), del próximo 17 de abril.

En damas, venció la indígena Andrea Sanabria, cosechando su octavo triunfo en el Chirripó, aunque antes tuvo que batallar con la turrialbeña Rosibel Salazar.

Sanabria logró un crono de 4:18:07, seguida por Salazar (4:19:26) y el tercer puesto correspondió a Patricia Hernández, con 4:38:10.











