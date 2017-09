Atleta que sufrió amputación corrió en muletas en la pista del Estadio Nacional

Su día fue más intenso que una serie de cinco 200 en un entrenamiento normal en la pista.

¿Quién se iba a imaginar que 22 horas después de salir del Hospital del Trauma, el atleta Sherman Güity, a quien hace 14 días le amputaron parte de su pierna izquierda debido a un accidente de tránsito, iba a cumplir la mayoría de sus objetivos?

El jueves, tras salir del centro médico, se comió el rice and beans que anhelaba gracias a su tía Ana Güity. Y este viernes al mediodía almorzó pizza en Pizza Hut, gracias a una invitación de la gerente comercial Isabel Gutiérrez.

Pero además, Sherman regresó a la pista del Estadio Nacional y volvió a correr. Sí, como usted le leyó volvió a correr, al aceptar un reto del promotor del equipo Dos Pinos, Rafael Castro.

El velocista caribeño de 20 años corrió en sus muletas alrededor de 75 metros con el apoyo de amigos y otras personas que estuvieron aplaudiéndolo y apoyándolo para que completara el trayecto.

Ente risas y el sudor por la mañana soleada, Sherman completó el reto de Castro, con lo que se dio por satisfecho. Al mediodía se quitó el antojo de comer pizza junto a su entrenador Emmanuel Campos y su compañero de equipo Anthony Rugama, quien corre en la categoría máster.

Mientras el especialista en los 400 metros lisos comía pizza, varias personas que estaban a su alrededor, entre ellas Melissa Quesada, se acercaron para saludarlo y felicitarlo por su deseo de salir adelante y su espíritu combativo de querer volver a competir luego de su accidente.

"Volver a la pista del Estadio Nacional me hizo sentirme muy feliz, muy contento. Tocar la pista, poder hacer una carrera con muletas, ver a mi compañero y mi coach me hizo sentir muy bien. Desde que salí ayer quería ir al estadio, deseaba verlo porque es mi segunda casa, es mi lugar favorito, quería estar allí. Me sentí muy bien, tenía que enseñarle a Rafa (Castro) quién es el que manda", bromeó Güity.

Sherman aseguró que en el hospital lo trataron muy bien, pero que le hacía falta saborear comida casera y darse algunos gustos. El limonense también se sintió muy halagado por el cariño de la gente que se acercó a saludarlo.

"Esas personas me animan más. Siento que la gente está conmigo y eso no anima a salir adelante, a esforzarme y darlo todo. Tengo muchas metas. Nunca pensé que tantas personas me desearan tantas cosas buenas, pensé que iba a estar solo, pero es todo lo contrario", sentenció Güity.

Para el limonense se acabó la espera, pues el próximo lunes debe volver a los entrenamientos, según afirmó su entrenador Emmanuel Chanto.

"El lunes vamos a incorporarlo a los entrenamientos, de momento para ejercitar el tren superior y no descuidarlo. También hay músculos de las piernas que se pueden trabajar, pero igual vamos a aislar y tener cuidado con la lesión, ya hemos investigado las maneras de cómo fortalecer la musculatura. Vamos a empezar con lo más básico".

El entrenador agregó que deben fortalecer la espalda, los glúteos y las piernas para que en tres meses, cuando pueda utilizar las prótesis, esté bien físicamente y no se resienta.