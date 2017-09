Atleta que sufrió amputación de su pierna izquierda fue dado de alta del hospital de trauma

La Uruca, San José. Con una gran sonrisa y dispuesto a afrontar el reto más importante en su carrera deportiva, volver a correr, el atleta limonense Sherman Güity salió este jueves del hospital del Trauma, en La Uruca.

Güity, quien el pasado 25 de agosto sufrió la amputación de parte su pierna izquierda en un accidente de tránsito fue dado de alta y los próximos días los pasará en casa de su tía Ana Güity, en San José.

Sherman, especialista en los 400 metros lisos, esperaba con ansias almorzar un rice and beans donde su tía y aseguró también querer comer pizza y disfrutar estos días y estar tan pronto como sea posible en las pistas.

El caribeño aseguró que aprovechó su estancia en el Hospital del Trauma, para empezar a hacer ejercicios, con el fin de no perder la definición muscular, porque confía en estar muy pronto en la pista.

"La verdad estoy muy contento, más feliz que nunca de poder salir del hospital. Ahora debo volver el 26 de septiembre para una cita de control y saber cómo va la cicatrización de la herida. De momento me ejercité en el hospital realizando lagartijas y otros ejercicios fáciles para mantenerme fuerte y, así, cuando me den las prótesis poder estar físicamente bien para competir", aseguró Güity.

El limonense indicó que también lo hace feliz poder estar más cerca de su familia, su entrenador Emmanuel Chanto y sus compañeros del equipo Dos Pinos quienes lo han apoyado en todo momento.

"En estos días espero comer lo que me gusta: pizza y rice and beans. En el hospital me trataron muy bien, pero no hay nada como la comida de la casa y poder descansar y compatir con mis amigos", admitió Güity.

Sherman, integrante del equipo Dos Pinos, agradeció el apoyo de todas las personas y deportistas que le han mandado mensajes, pues asegura que es la fuente de su inspiración para poder volver a correr.

"Agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí. Recibí muchas visitas y me alegraron bastante. También quiero agradecer a mi amigo Nery Brenes, quien vino y me dijo que estuviera tranquilo, que iba a volver a las pistas y eso me ilusionó mucho. También, como es costumbre en él, molestó bastante", confesó el velocista.

Sherman por un minuto recordó todo lo vivido y aseguró que ahora viene lo más difícil, pero tiene claro que no se dará por vencido.

"Uno no se imagina que le vaya a pasar algo así (el accidente). En la mañaña se levanta bien y en la tarde te puede pasar cualquier, todo es diferente. Al principio me preguntaba por qué a mí, pero después me mentalicé que no debía pensar eso, que las cosas pasan por algo y vienen nuevas oportunidades, hay que seguir adelante. Ahora valoro más la vida y mi deseo de volver a correr es más grande. Todo será diferente y debo esforzarme el doble para lograr mis metas, pero no descansaré hasta lograrlo", agregó Güity.

En cuanto a la oportunidad de volver a sentir la adrenalina de competir Sherman dice estar ansioso.

"Me parece excelente que pueda estar en seis meses en las pistas. No puedo imaginarme lo que voy a sentir cuando pueda volver a correr, me voy a sentir muy feliz. Quiero ser el mejor atleta paralímpico delpaís y otra de mis metas es continuar estudiando para forjarme un futuro mejor", sentenció Güity.