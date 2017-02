Atleta juvenil Juan Diego Castro competirá en los Estados Unidos

Atletismo

El atleta costarricense Juan Diego Castro competirá el próximo 31 de marzo en el torneo Pepsi Florida Relays, en Gainesville, Florida (Estados Unidos), como parte de su preparación al Mundial Juvenil de Atletismo que se estará celebrando en Nairobi, Kenia, del 12 al 16 de julio.

Castro, con solo 16 años, tomará la salida en la prueba de los 1.500 metros con el fin de foguearse para el evento y tratar de mejorar la marca con que se clasificó, que es de 3 minutos, 58 minutos y 50 centésimas (3:58:50).

"Me siento en un buen momento, he estado teniendo buenos resultados tras completar la pretemporada en los últimos tres meses. Incluso hace unos días gané una prueba de mil metros en el Estadio Nacional y aunque no quedé conforme con el tiempo que hice (2:29), siento que me encuentro en una buena forma física”, comentó Castro.

El atleta juvenil del equipo Dos Pinos emprenderá el viaje a los Estados Unidos junto a su entrenador Marvin Ramírez, y aunque en un principio pretendían correr también los 800 metros lisos, al final decidieron enfocarse solo en un evento.

"Espero encontrarme una carrera de buen nivel, con grandes competidores, que se preste para mejorar mi mejor marca personal (3:53:00) y también de paso ratificar mi marca para Kenia, en el Mundial Sub 18. Con ello pretendo estar entre los primeros lugares", agregó Castro.

En Gainesville, Castro será el más joven de la competencia que tendrá como escenario el Percy Beard Track Stadium, que tiene capacidad para unas 7.000 personas y donde estarán los mejores atletas estadounidenses de la categoría.

"Este año espero tener una buena participación en los eventos internacionales, además de la competencia en Florida se viene el Campeonato Centroamericano Juvenil, el Mundial en Kenia y los Juegos Centroamericanos en Managua, Nicaragua, en diciembre, que son el inicio del ciclo olímpico para Tokio 2020. En todos ellos espero mejorar todas mis marcas personales", aseguró Castro.

El joven oriundo de San José comentó que aún no tiene claro a quiénes se enfrentará en el Mundial de Kenia, pues debe esperar que salga el ranquin mundial, o si bien competirá tanto en los 1.500 como en 800 metros, pruebas que son su especialidad, pero su intención es seguir mejorando para tener una buena actuación en la cita planetaria.











