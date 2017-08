Atleta Hibert Mora corre tras ladrón en La Sabana y recupera bolso de joven asaltada

El atleta Hibert Mora logró frustrar un asalto la mañana de este martes en el parque La Sabana en San José, luego de que un delincuente arrebató el bolso a una joven.

Mora estaba entrenando con su técnico Erick Quirós, cuando fue testigo del hurto, por lo que decidió intervenir rápidamente sin pensarlo mucho. Al final, tuvo que forcejear con el asaltante, quien incluso le hirió con un cuchillo.

"Estaba entrenando a eso de las 8:30 a. m. en un circuito de 1200 metros que hay a un costado de la pista azul en La Sabana, cuando observé cómo un maleante le arrebató el bolso a una joven que empezó a pedir ayuda. Decidí actuar y lo perseguí unos 400 metros al mejor estilo de Nery Brenes y logré alcanzarlo por detrás de donde quedaban las oficinas de Linafa (cerca del ICE)", contó Mora.

El atleta recordó que el ladrón le tiró el bolso de la joven en la cara y cuando él intentó juntar las pertenencias, el hombre se acercó y lo amenazó con un puñal.

"Trató de herirme en la cara, pero al quitarme siempre logró herirme en el hombro. Forcejeamos y cuando vio que no me iba a poder herir más salió corriendo para el sector del ICE. Yo entonces preferí juntas las pertenencias de la joven para devolvérselas. El maleante estaba muy asustado, porque nunca pensó que alguien lo iba a perseguir y menos a quitarle las cosas que se robó", añadió Mora.

El corredor del equipo Coopenae dijo que no se siente un héroe, ni mucho menos, que solamente reaccionó por la adrenalina, ya que es muy frustrante ver un asalto y la impotencia de la víctima.

"Cuando llegué a la casa le conté a mi esposa (Alix Hibbert), ella se preocupó mucho y me curó la herida que por dicha no fue muy profunda. También mi hija (Tamara) se asustó, pero todo fue muy rápido. Solo reaccioné como ser humano, porque me hubiese gustado que a mi esposa o mi hija alguien las ayudara si llegara a pasarles algo similar", sentenció Mora.

Hibert comentó que es la primera vez que ve un asalto en La Sabana, pues la mayoría de ocasiones hay policías haciendo rondas; sin embargo, el delincuente aprovechó el despiste.

"Son situaciones que se dan todos los días en la capital. Cosas que no se pueden evitar siempre, pero al menos en esta ocasión sentía que debía ayudar a la joven. Ella al final me agradeció y quería pagarme, pero simplemente le dije que lo mejor era que denunciara el intento de robo. Al final ella se fue en una patrulla", expresó Mora.