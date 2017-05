César Lizano recuerda inicios en carreras de montaña con triunfo en volcán Rincón de la Vieja

Volcán Rincón de la Vieja, Liberia. Entre los recuerdos de su época colegial y sus inicios en el atletismo; así corrió César Lizano la prueba de los 21 kilómetros de The North Face Endurance Challenge, evento de campo traviesa que se realizó este sábado en la Hacienda Guachipelín, en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, en Liberia.

Lizano, quien precisamente dio sus primeros pasos en el atletismo en la modalidad de carreras de montaña, disfrutó la competencia y no tuvo mayores inconvenientes para llevarse el primer lugar en el evento de trail running que también tuvo las distancias de 10 km, 50 km y 80 km.

Pese a la humedad, trillos llenos de barro y senderos resbalosos, Lizano culminó la prueba con un tiempo de 1:20:34, seguido por Erik Agüero con 1:34:48 y la tercera casilla fue para Rodrigo Chaves con 1:32:07.

El Tigre, quien viene recuperándose de una lesión en su pierna izquierda, está en plena pretemporada con miras a los Juegos Centroamericanos en Managua, Nicaragua, que se realizarán en diciembre próximo.

"Siempre me gustó la montaña, fue como inicié en la escuela y en Juegos Nacionales. Siempre he tenido ese gusanito de correr y pensé que era una bonita oportunidad para venir. Hace dos años participé en esta misma ruta y me gustó bastante", comentó Lizano.

El atleta josefino recordó que en aquella oportunidad las condiciones eran muy diferentes, pues tuvo que competir en un terreno bastante seco, mientras que ahora la superficie estaba muy húmeda y con mucho barro.

"El recorrido estuvo muy resbaloso, muy técnico y la verdad me gustó mucho. Me agrada correr en la naturaleza y sin duda era una bonita oportunidad de medir cómo estamos de fuerza y resistencia, luego de estar un mes en recuperación, y además poder compartir con mi familia y mis patrocinadores y hacer algo diferente", expresó Lizano.

Por otra parte, manifestó que viene recuperándose de una dolencia en su cuadricep izquierdo, la cual comenzó a sentir en la maratón de Rotterdam, Holanda.

"Me encuentro al 100 por ciento por lo que era una bonita oportunidad para desestresarse y salir un poquito de la rutina y volver con nuevas fuerzas", añadió Lizano.

El fondista nacional tiene su mira puesta en las justas centroamericanas de Managua, en diciembre próximo, para lo cual intensificará su preparación en los próximos meses con el fin de competir en la maratón.

"Es el evento en el cual me voy a enfocar, por lo que estaremos corriendo algunas competencias como la Correcaminos y la Clásica San Juan y otras competencias a nivel nacional que nos permitan tomar nivel para nuestro objetivo", sentenció Lizano.

Clasificaciones 21 km

Hombres

César Lizano 1:20 34

Erick Agüero 1:30:48

Rodrigo Chaves 1:32:07

Yefferson Espinoza 1:33:47

Marco Amador 1.38:08

Mujeres

Catalina Miranda 1:44:17

Mauren Sandí 1:46:04

Marta Edith Jiménez 1:47:01

Elizabeth Hernández 1:54:11

Guadalupe Brenes 2:01:28

Clasificaciones 10 km

Hombres

Andrés Rivera 53:51

Yordy Fernández 55:01

Álvaro Mora 55:33

Mujeres

Ivania Fernández 1:05:57

Nacira Angulo 1:07:01

Karina Fernández 1:07:35