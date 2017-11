"No tienen un contrato per sé, por llamarlo de alguna manera, sino que están en ese programa, ellos lo que firman es un contrato deportivo año a año para que puedan participar en los campeonatos de liga menor. Nosotros no manejos el estilo de pagarles a menores de edad, no sé si en otros equipos lo hacen, en lugar de tener un contrato preferimos que se formen de esta otra manera", explicó Nassar.