La mirada puesta en el más grande!!! “No obstante, el SEÑOR está a mi lado como un gran guerrero; ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados; nunca se olvidará su deshonra. Oh SEÑOR de los Ejércitos Celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa.” ‭‭Jeremías‬ ‭20:11-12‬ ‭NTV #sielestaconmigoquiencontrami #diosesbueno #diosesfiel

