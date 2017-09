Keylor Navas queda en terna para mejor portero de FIFA

El guardameta costarricense Keylor Navas está entre los finalistas para ganar el premio a mejor portero del año FIFA.

Navas "luchará" por ese galardón con el italiano Gianluigi Buffon (Juventus) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

El portero del Real Madrid viene de una temporada de ensueño, al ganar la Liga de España y su segunda Champions League.

Por su parte, Buffon fue campeón con la Juve y subcampeón de Europa con el equipo bianconero, perdiendo precisamente al final ante el Real Madrid (4-1 en Cardiff).

Neuer, campeón de la Bundesliga con el Bayern, está actualmente lesionado en un pie y es baja hasta el mes de enero. El portero alemán de 31 años ha tenido un año muy marcado por las lesiones.

El galardón es parte de los premios The Best que dará a conocer la FIFA el próximo 23 de octubre en Londres.

David de Gea (Manchester United) y Jan Oblak (Atlético de Madrid) estaban entre los candidatos, pero en la nueva lista quedaron fuera.

En una reciente entrevista con La Nación el futbolista dijo que estos premios no le obsesionaban, aunque reconoció que son una motivación.

"Pues es un honor para mí, naturalmente. No me obsesiona esta circunstancia porque lo que realmente me preocupa es estar cada día mejor que el anterior", mencionó el pasado 24 de agosto.

Keylor también estuvo entre los 24 candidatos al premio principal The Best, para el mejor jugador. En el recorte definitivo de esa nómina no hubo sorpresas.

Cristiano Ronaldo, Neymar y Lionel Messi son los tres finalistas.

Cristiano Ronaldo, de 32 años, fue el ganador del premio el año pasado, después de llevarse entonces la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal, y será el gran favorito para conquistar el de este 2017, porque ganó con su club la Liga española y otra Liga de Campeones.

CR7 consiguió anteriormente el FIFA World Player —antecedente de este galardón— en 2008 y se llevó cuatro Balones de Oro.

El brasileño de 25 años ganó este año la Copa del Rey con el FC Barcelona, antes de su mediático fichaje récord por el París Saint-Germain.

Messi, de 30 años, ganó con el Barça la Copa del Rey y la Supercopa de España. El astro argentino, que tiene el récord de Balones de Oro ganados con cinco, está teniendo un espectacular inicio de temporada, con 12 tantos en ocho partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

En la categoría de mejores entrenadores de fútbol masculino los tres finalistas serán el francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y los italianos Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus).

El premio The Best se creó el año pasado, después de seis temporadas en las que la FIFA y el Balón de Oro estuvieron asociados para entregar el galardón de forma conjunta. Tras romper la relación, el Balón de Oro, que entrega la revista France Football, sigue concediéndose al final de cada año natural, mientras que la FIFA decidió crear un nuevo premio.