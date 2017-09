Hijo de futbolista Jesé Rodríguez continúa luchando por su vida tras tres meses en el hospital

El exatancante del Real Madrid Jesé Rodríguez está viviendo momentos complicados luego de que su tercer hijo naciera prematuramente, el pasado 26 de junio.

El menor, llamado Nyah, se encuentra hospitalizado desde hace tres meses en un hospital de Canarias, España, situación que mantiene al delantero español viajando mucho, pues actualmente se encuentra jugando en Inglaterra con el Stoke City.

Rodríguez compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje sobre la situación que está viviendo su familia.

"Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es MENTIRA. Eres lo mejor que le ha podido pasar. Cada día a tu lado aprendo de ti, tu fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tu ternura, tu seriedad para lo pequeñito que eres, tu forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante. En fin, muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aún así siempre me darás felicidad gracias NYAN👶. Yo voy a correr más, a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreír. Voy hacer eso y más mi GUERRERO, siempre contigo. Todo va a salir bien, y estaré a tu lado siempre. Gracias a mi bebé @aurah.ruiz por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguiré contigo, les amo mucho siempre en mi corazón pase lo que pase. Aveces no todo comienzo bebe tiene buena felicidad al ser mamá por primera vez es difícil, pero si te prometo que no te fallare y estaré en todas contigo y con mis hijos. se merecen todo", escribió el futbolista en redes.

Según la prensa española, el pequeño estaría enfermo de diabetes, sin embargo la madre del niño, la modelo Aurah Ruiz, aclaró que las complicaciones de salud se deben al nacimiento prematuro de este y a la poca formación de sus pulmones.