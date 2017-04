Cuatro seleccionados ticos anotan en regreso a sus clubes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuatro de los legionarios presentes en la convocatoria de la Tricolor en los partidos contra México y Honduras regresaron a sus clubes con gol. Se trata de los delanteros Johan Venegas, Marco Ureña, José Guillermo Ortíz y el defensor Giancarlo González.

Los goles

Marco Ureña se enfrentó al New York City. En el minuto cinco aprovechó el balón que rebotó en uno de sus rivales y, dentro del área, y remató por el lado derecho, para vencer al guardameta y abrir el marcador. Sin embargo, su anotación no alcanzó para el triunfo, ya que en el minuto 66, el New York marcó el definitivo 2 a 1 tras una asistencia del nacional Ronald Matarrita.

Johan Venegas marcó el cuarto gol de su equipo ante Real Salt Lake tras un contragolpe. Su compañero Kevin Molino le asistió, dejándolo prácticamente solo al frente del marco para definir.

José Guillermo Ortíz remató y cruzó el balón por el medio de dos defensas y el portero rival, una anotación especial, ya que se trata de la primera con los colores del D.C. United y de un gran aporte para el triunfo del su club como local.

Giancarlo González definió con su rodilla el único tanto de su equipo, que sufrió una nueva derrota. El club del nacional se encuentra en la posición 19 de la Serie A Italiana con 15 puntos, mientras que la Juventus se consolida como líder, con 74; es decir, hay una diferencia de 59 puntos.

Otro legionario que movió la red fue Ariel Rodríguez, en Tailandia, y con su buena presentación del fin de semana sigue escalando en el Ranquin de Legionarios de La Nación, como uno los jugadores con mayor cantidad de puntos obtenidos.

Es claro que la base de la Selección Nacional está ciertamente establecida, pero el buen rendimiento de los legionarios con sus respectivos equipos será un factor vital para que vuelvan a ser convocados por el Macho Ramírez en dos meses, cuando la nacional se enfrente a las selecciones de Panamá y Trinidad y Tobago.

Los 5 que más puntuaron esta semana en el Ranquin:

1.Giancarlo González. Puntos Sumados: 20

2. David Guzmán. Puntos sumados: 11

Se ha ganado la titularidad en el Portland Timbers y generalmente juega los 90 minutos.

3. Ariel Rodríguez. Puntos sumados:10

Goleador que sigue acercándose al "Top 5" del Ranquin de Legionarios de La Nación.

4. Johan Venegas. Puntos sumados: 10

Uno de los legionarios costarricenses más regulares en la MLS. Su anotación lo coloca como uno de los jugadores que más puntuaron esta semana.

5. José Guillermo Ortíz. Puntos sumados:10

El delantero aprovechó la titularidad con gol.

El Ranquin

¿Cómo se calcula el Ranquin?

Según el resultado del partido

Las ligas y copas nivel 4 son las de España, Italia, Brasil e Inglaterra. Las de nivel 3 son las de Portugal, Ucrania, Suiza, Turquía, Escocia y Noruega. Las de nivel 2 son de Dinamarca, Serbia, Venezuela, Estados Unidos, Tailandia.

Los puntos ganados en rendimiento individual se multiplican según el nivel del torneo. Se multiplican por 2 si se trata de España, Italia, Brasil, Inglaterra; por 1,5 si es Portugal, Ucrania, Suiza, Turquía, Escocia y Noruega; por 1 si se consiguió en Dinamarca, Serbia, Venezuela, Estados Unidos y Tailandia.

La categorización de las diferentes ligas está basada en los criterios de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Solo se mencionan las ligas en las que participan jugadores nacionales y solo se toman en cuenta jugadores en primeras divisiones.

Colaboró, Ana Laura Medina