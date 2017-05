Esteban Granados: 'Son cinco títulos con Herediano, el club que realmente llevo en el corazón'

Óscar Esteban Granados no se formó en Herediano, tampoco debutó con los florenses en la Primera División, pero tocó la gloria con el Team y ahora el volante de contención dice solo tener campo en su corazón para el color rojo y amarillo.

Granados llegó a la Provincia de las Flores en el 2012, tras su paso por el Orión FC y Cartaginés. El haber nacido en la cuna brumosa le generó anticuerpos entre la afición de su nuevo club, sin embargo convenció a los incrédulos, se colocó como uno de los pilares y capitanes del equipo y tras sumar cinco títulos con el actual campeón nacional nadie, ni él mismo, duda de su amor por la institución que lo adoptó.

"Son cinco títulos con Herediano, el club que realmente llevo en mi corazón, el que me abrió las puertas y he aprendido a ganármelo. Estoy muy contento, no me imaginaba ganar tantos campeonatos, pero la Junta Directiva hizo un equipo para esto. Este último título lo ganó la experiencia. En Heredia pudimos liquidar, pero de igual forma en Tibás manejamos el partido y se debe al recorrido", manifestó Óscar Esteban.

El recuperador se coronó ante el Santos de Guápiles (Verano 2012), Cartaginés (Verano 2013), Alajuelense (Verano 2015 y Verano 2016) y el domingo anterior frente a Saprissa, logros que comparte solo con cuatro compañeros más, Leonel Moreira, Daniel Cambronero, Esteban Ramírez y José Sánchez.

El 5 florense estuvo en ocho de los 10 duelos cruciales por el cetro, marcó un gol ante la Liga en el 2016, dio una asistencia en el tiempo extra contra los blanquiazules en 2013, falló un lanzamiento en la tanda de penales frente a los manudos en el 2015 y ante la S logró la tercera diana en la ida, por lo que dice estar muy satisfecho.

"Desde el 2012 hemos roto muchos mitos con este equipo: cortamos 19 años de sequía, 30 años de no ganarle una final a un equipo grande, rompimos el no triunfar ante Saprissa en una final y celebramos después de 26 años en Tibás. La afición herediana debe estar muy agradecida con esta generación, al igual que nosotros con ellos porque creyeron y ahí están los resultados", agregó el futbolista.

De su pasado en el club de la Vieja Metrópoli solo quedan recuerdos para Granados, quien dice sentirse muy a gusto con Herediano, equipo con el que renovó hasta 2019.

El jugador se enfoca en disfrutar su presente, quiere más títulos, llegar a otro Mundial mayor (tras asistir a Brasil 2014) y mantenerse como líder de los florenses.

"Hay que disfrutar bastante este título porque no todos los días se le gana un título a Saprissa 5 a 0. Después de tantas amarguras en este estadio (Saprissa) nos dedicamos a jugar fútbol y ahí está el resultado. Haber ganado el título en Tibás es bastante soñado", concluyó.