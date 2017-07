Justicia de Estados Unidos busca a exdirectivo del INS por fraude bancario

La justicia estadounidense busca al exdirectivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y empresario costarricense, Alejandro Esquivel Gerli por un presunto fraude bancario en ese país.

Esquivel Gerli no ha respondido por ese cargo ante los tribunales de esa nación por lo cual, en setiembre del 2015 se ordenó su arresto y el 30 de noviembre del mismo año se le declaró como fugitivo.

Así consta en documentos de la Corte del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, consultados por La Nación.La acusación le atribuye al costarricense supuestamente haber utilizado facturas y recibos fraudulentos para obtener créditos a favor de Technofarma S.A., los cuales no pagó. En esa empresa era gerente general y apoderado legal.

Technofarma S.A., dedicada a la distribución de medicamentos y cosméticos, se declaró en quiebra en el 2011.

“Entre el 28 de diciembre de 2009 y el 12 de noviembre de 2010 el acusado Alejandro Esquivel Gerli, a sabiendas y con la intención de defraudar, ejecutó un esquema para defraudar a una o más instituciones financieras, mediante el artificio de falsedad material. Además ejecutó un esquema para obtener fondos propiedad y bajo custodia y control de una o más instituciones financieras, mediante falsificaciones materiales, falsas declaraciones y promesas fraudulentas, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1344 (1) y (2)”, indica el documento de la Corte bajo el caso 15-20720-CR-Scola.

El fraude bancario es penado en los Estados Unidos con multas de hasta $1 millón, un máximo de 30 años de cárcel, o ambos.

Consultado al respecto, Alejandro Esquivel Gerli dijo este lunes, que no estaba enterado de nada. “Me toma por sorpresa y no he sido notificado de nada, para mí es desconocido. Tengo que empezar por revisar porque no tenía la menor idea de su existencia. Nosotros éramos una empresa muy grande, tendría que ver con la gente que revisaba los documentos. No creo que haya habido nada incorrecto de parte nuestra”, refutó el farmacéutico y administrador de empresas.

Esquivel añadió que muchos de los papeles los preparaba directamente el Plus International Bank (entidad que giró los desembolsos) para el Ex-Im-Bank, la aseguradora que debió pagar parte del préstamo adeudado y que luego demandó al empresario.

Mientras esto ocurría en Estados Unidos, Esquivel Gerli fue nombrado por el gobierno de Laura Chinchilla, en julio del 2010, en la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros.

En ese puesto intentó que su empresa Representaciones Esquivel, dueña del 12% de las acciones de Technofarma S.A., se mantuviera como proveedora del Instituto. La Contraloría General de la República rechazó la gestión por conflicto de interés.

Esquivel Gerli renunció al cargo en setiembre del 2011 para asumir la gerencia del Hospital del Trauma, propiedad del INS. De esa posición fue removido en junio de 2014 por la junta directiva del Hospital que alegó “diferencias administrativas”.

El crédito

La relación de hechos visible en la acusación contra Esquivel Gerli da cuenta de que, cerca del 4 de junio de 2008, el costarricense obtuvo una línea de crédito por $1 millón para Technofarma S.A. Lo aprobó el Plus International Bank (PIB), un banco con sede en Miami.

Justo para el primer trimestre de ese año, Technofarma ya encaraba problemas financieros a raíz de la reducción del financiamiento en ¢300 millones.

El propósito del crédito solicitado al PIB, que aumentó a $1,5 millones en julio del 2009, era la compra de bienes a compañías en Estados Unidos para exportarlos a Costa Rica.

El Plus International Bank haría los desembolsos después de recibir documentos detallados que confirmaran que un comprador extranjero, en este caso Technofarma, había efectuado pagos a un proveedor de los Estados Unidos y que se habían exportado las mercancías.

A su vez, el monto del préstamo fue asegurado por el Ex-Im Bank, una agencia independiente del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, localizada en Washington DC, la cual respalda financiamientos para las exportaciones de bienes y servicios estadounidenses a compañías en el extranjero.

El Ex-Im Bank estaba contractualmente obligado a reembolsar al Plus International Bank, parte del crédito, en caso de que Technofarma no pagara la deuda.

De acuerdo con la acusación, Esquivel Gerli compró mercancías y obtuvo recibos de proveedores estadounidenses como prueba de los productos que iban a ser exportados a Costa Rica para Technofarma.

Facturas y desembolsos

Con base en esto, el empresario envió una solicitud anticipada al Plus International Bank para que le desembolasara los fondos del crédito, pero presuntamente utilizando recibos falsos y fraudulentos, facturas de fletes y certificados de exportación, que inflaban de forma falsa y fraudulenta los montos de los recibos originales.

En los documentos de la Corte del distrito Sur de Florida se lee que esto provocó que el Plus International Bank pagara más de $1 millón en aparentes desembolsos falsos y fraudulentos a Technofarma.

Adicionalmente, entre abril de 2010 y Noviembre de 2010, Technofarma y Alejandro Esquivel Gerli no pagaron los fondos del préstamo en las fechas establecidas y luego se declararon incapaces de pagar el crédito. A su vez, esto obligó al Ex-Im Bank a pagar al Plus International Bank, $1 millón como cobertura del seguro al dinero desembolsado a Technofarma.

“El propósito del esquema de Alejandro Esquivel era enriquecerse ilícitamente obteniendo de forma fraudulenta una línea de crédito asegurada por Ex-Im Bank a PIB, con el supuesto propósito de comprar bienes estadounidenses para exportar, y luego enviar recibos falsos y fraudulentos a PIB para obtener los fondos de la línea de crédito”, señala la acusación.

Para Esquivel Gerli la denuncia es una forma de presionarlo para que pague. “A veces la gente recurre a mecanismos complicados para tratar de establecer una forma de pago”, dijo.

El exdirectivo del INS agregó que con la quiebra de Technofarma en 2011, perdió su patrimonio personal y ahora se dedica a dar consultorías ocasionales como farmacéutico.

Alejandro Esquivel Gerli: 'No he sido notificado'

En una entrevista telefónica con La Nación, el exdirectivo del INS y empresario, dijo no tener conocimiento de la acusación por fraude bancario que le hace la justicia estadounidense.

Aquí parte de la entrevista:

-Hay una causa en su contra por parte de la justicia estadounidense. Lo acusan de fraude bancario por un préstamo que tramitó para Technofarma S.A.-Pero me imagino que a uno lo notifican o algo. ¿Hay algún trámite?

-Hay un trámite, entiendo.

- Pero, ¿cómo se entera uno, cómo le llega?

- que a usted lo han notificado.

- No sé. ¿Eso llega a la Sala Primera o dónde llega?

- La causa no es en Costa Rica, es en Estados Unidos.

- Sí, pero debe haber algún mecanismo de notificación oficial. Me imagino.

- Lo que dice la acusación es que usted presentó facturas, recibos o documentos alterados o inflados y con base en esos documentos, que ellos califican de fraudulentos, se le hicieron los desembolsos. Luego ni usted ni Technofarma pagaron.

- Primera sorpresa que me da. Technofarma cerró en el 2011 y en ese momento, se le mandó, vía correo certificado, una notificación a todos los acreedores, tanto en el país como en el extranjero. El banco donde debía presentarse a hacer el reclamo era en el Juzgado Concursal de San José.

- Entiendo el asunto de la deuda, la crisis de la empresa y el cierre. Pero la acusación es por fraude bancario.

- Usted me dijo que no habíamos afrontado la deuda.

- Eso también consta, pero la acusación es por fraude bancario. Lo puede corroborar usted en la Corte.

-Tengo que empezar por revisar porque es algo que no tenía la menor idea de su existencia. Nosotros éramos una empresa muy grande, tendría que ver con la gente que revisaba los documentos, no creo, sinceramente, que haya habido nada incorrecto de parte nuestra. No estoy enterado de que se trata exactamente. Me toma por sorpresa y no he sido notificado de nada, para mí es desconocido.

-¿Qué tiene que decir respecto a esa acusación que se le hace de haber alterado documentos o facturas para que se le hicieran los desembolsos?

- No tengo conocimiento de eso. Tendría que ver el expediente y esperaría un documento oficial de la Corte de los Estados Unidos donde lo notifiquen a uno para defenderse.

- ¿Ha viajado recientemente a Estados Unidos?

- Si no me equivoco la última vez fue en el 2013. He viajado varias veces por motivos de trabajo, pero yo quedé con una situación financiera muy complicada no tengo recursos económicos. Ya no viajo, solo ocasionalmente. En la quiebra de Technofarma perdí la totalidad de mi patrimonio personal.

- ¿A qué se dedica actualmente?

- De vez en cuando hago consultorías sueltas. Soy farmacéutico y trabajo ocasionalmente por servicios profesionales pero estoy prácticamente retirado de la vida profesional después de este evento.

- ¿A raíz de la quiebra de Technofarma?

- Sí.

- ¿Está vinculado con otras empresas?

- No, con ninguna. Tampoco estoy en ninguna junta directiva. Aparezco en un montón de empresas pero todas esas cerraron con motivo del cese de Technofarma.

- ¿La empresa Representaciones Esquivel?

Si esa empresa está abierta. Es la única que está inscrita y es una compañía tenedora de bienes personales.

- ¿No tiene actividad comercial?

- No. Muy poca. A veces facturo algunas cosas. Si no me equivoco, la declaración de renta debe ser de ¢15 millones por año. Por servicios de asesoría. Yo aparezco en miles de sociedades anónimas y estoy tratando de salir de ellas. Incluso están pendientes los pagos de impuestos.

- ¿Entonces ni el Ex-Im-Bank ni nadie le ha notificado esta causa en su contra?

- A menos de que se hubiera presentado algo en el Juzgado Procesal de San José. A veces la gente recurre a mecanismos complicados para tratar de establecer un mecanismo de pago.

Aquí tengo copia del Courier donde se les notificó todo el 28/2/2011. Se les mandó todo por correo certificado y se les dijo que cualquier reclamo que tuvieran que era ante el Juzgado. Pero la gente recurre a mecanismos complicados para tratar de establecer un mecanismo de pago.

- ¿Cree que esta acusación es para presionar un pago?

- Por supuesto, eso es para presionar el pago. Porque quizá de alguna manera no les llegó la información o el Plus le cobró al Ex-Im-Bank, o no sé qué hicieron.