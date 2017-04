¿Cómo se aliaron los magistrados para votar acciones de inconstitucionalidad?

Análisis de votos del 2005 al 2015 con datos del Estado de la Justicia

Ponerse de acuerdo para determinar si una norma atenta o no contra la Constitución Política no siempre es posible para los magistrados de la Sala Constitucional. Según reveló el Segundo Informe de la Justicia, de 496 acciones de inconstitucionalidad que resolvieron los juristas entre 2005 y 2015, en 156 fallos la decisión no fue unánime.

La Nación analizó los patrones de votación de los magistrados en los casos en donde la Sala mostró una postura dividida. Ingrese al interactivo para conocer los porcentajes de coincidencia de los 11 altos jueces en las votaciones.

Sobre este asunto el Estado de la Justicia indica que "se puede observar que la mayoría de pares de magistrados tiene un nivel medio de convergencia, lo que sugiere que no existen coaliciones altamente cohesionadas, que trascienden los asuntos particulares y permitan predecir la votación con base en filosofías políticas y jurídicas reconocibles".

