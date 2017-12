Sobre el primer grupo, en España, una encuesta realizada en el 2012 por la firma Randstand reveló que un 34% de los trabajadores no cree que la empresa pueda seguir adelante sin su labor, un 30% afirma recibir llamadas o contestar correos sobre temas de trabajo durante estos días, un 24% tenía la impresión de no haber dejado todo el trabajo listo antes de su período de descanso y un 8% no toma más de cinco días de vacaciones seguidos por miedo a que en la oficina se compliquen las cosas durante su ausencia.