La solución llegó de la mano de una idea poco convencional: con robots crearon un parque vehicular a escala en el que un carro (de preferencia, de doble tracción) utilizará su motor no solo para transportar a quienes viajan en él, si no también a quienes viajan en el carro de atrás. El carro de atrás tendría el motor apagado y no gastaría combustible.