“Al inicio, el proceso de aprendizaje fue muy lento, pero los muchachos tenían un rendimiento bastante bueno”, dice Mauricio Rodríguez, gerente de Operaciones de Taco Bell.

Rodríguez recuerda que el proyecto nació en el 2008 gracias a una inocente pregunta por parte de una profesora del colegio donde estudiaba su hijo: “¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en Taco Bell?”. La respuesta para ese momento fue: ninguna.

“Recuerdo que me preguntó el por qué y me di cuenta de que las respuestas eran las famosas dudas que tenemos la gran mayoría de las empresas: porque creo que es difícil, porque creo que no va a funcionar, porque creo que debo invertir…”, detalla el gerente de Operaciones.

Dejando los miedos y dudas de lado, Rodríguez tomó el proyecto como una convicción casi de índole personal, pues su hijo tiene una discapacidad auditiva.

“Estamos invirtiendo tiempo y dinero en el proyecto y hemos sido consistentes todos los años, pues cada vez tenemos más personal. Por ejemplo, para este año la meta es llegar a 100 colaboradores. Hemos adaptado los métodos de capacitación para mejorar el proceso de aprendizaje”, agrega.

Para el 2018, Taco Bell Costa Rica espera que por lo menos el 20% de la planilla sea conformada por personas con discapacidad.

Taco Bell no es un lugar común, pues cuenta con su propio centro de capacitación en alianza con el Ministerio de Educación, con el fin de que el personal con discapacidad pueda terminar sus estudios y logre realizarse como personas con educación.

El programa ‘Inclusión sin límites’ le ha tomado a Taco Bell casi 10 años de construcción y para evitar que otras empresas tarden lo mismo, el restaurante realizó en conjunto con la Universidad Latina una charla para empresas del sector público y privado; con el objetivo de que más empleadores se inspiren en hacer un cambio en sus estándares de contratación y, así, logren ser más inclusivos.

‘Inclusión sin límites’ fue premiado por Casa Presidencial, con el galardón de Costa Rica Incluye.

“Es importante que las empresas se den cuenta del valor tan grande que tiene para la compañía, para el personal y para la reputación como marca, el mostrarse como una compañía accesible ante la diversidad, no solo con el tema de la discapacidad”, recomienda la directora de Dimensión Social de la AED.

Además, también es de suma importancia que tomen esta problemática como parte de su responsabilidad social, y no como un favor con la persona que contrata, aconseja Martha Zamora, directora nacional de Seguridad Social.

“No se trata de victimizar, las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos y deberes laborales que el resto de la población trabajadora”, finaliza Zamora.