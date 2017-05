Ubicación de la comida

Bajo ninguna circunstancia coloque la comida y el agua de su gato cerca de su lecho absorbente. De hecho, la litera debe ubicarse en un lugar con suficiente privacidad, para que su gato no se sienta expuesto en ella. Si en la casa hay perros, mantenga el alimento en lugares altos, para que el can no hurgue en la comida del felino y viceversa.