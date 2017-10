Mejore su salud financiera con ahorro

El ahorro es un hábito, no un castigo

El primer paso para comenzar a ahorrar es entender los beneficios que esta práctica le puede traer a sus finanzas y a su vida personal. Por lo tanto, es necesario que las personas dejen de ver la práctica de guardar dinero como una obligación o un castigo y comiencen a adoptarlo como parte su estilo de vida.

Recuerde: una buena estabilidad financiera le permitirá tener una vida mucho más tranquila.

Dicho lo anterior, intente responder a conciencia estas preguntas: ¿Cómo se imagina su futuro?, ¿Cuál meta desea cumplir?, ¿Cómo planea cumplirla?

Si entre las soluciones le viene a la cabeza acudir a un crédito, quizás necesite volver a analizarlo, pues factores como su capacidad financiera, la estabilidad laboral o la organización del presupuesto, pueden convertir esa solución en un problema a corto o mediano plazo.

“Si no hay un ahorro y surgen los imprevistos, las personas suelen recurrir a los préstamos, el problema es que si ese crédito no se cancela oportunamente, se incrementan los intereses a corto plazo la persona no podrá hacerle frente a la obligación”